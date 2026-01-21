रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री? धमाकेदार होगा रोल

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और ये अभी भी कमाई कर रही है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. धुरंधर की कमाई के बीच उसके सीक्वल को लेकर बज बना हुआ है. धुरंधर 2 को लेकर लोगों में क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है. धुरंधर 2 इसी साल मार्च के महीने में रिलीज होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर में विक्की कौशल नजर आने वाले हैं, वो अपने उस किरदार में नजर आने वाले हैं जिसने धमाल मचा दिया था.

धुरंधर में विक्की कौशल का रोल उनकी फिल्म उरी के मेजर विहान शेरगिल का होने वाला है. एक बार फिर उनका ये अंदाज देखने को मिलेगा. जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

विक्की कौशल करेंगे धमाल

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ने धुरंधर 2 में जिन स्टार्स को शामिल किया है, उनके बारे में वह चुप हैं. डायरेक्टर, जो धुरंधर यूनिवर्स बनाने का प्लान बना रहे हैं, उन्होंने दोनों कहानियों की टाइमलाइन में अंतर होने के बावजूद भी स्मार्ट तरीके से उरी का एक ट्रैक इसमें शामिल किया है. 2016 में सेट इस वॉर ड्रामा में विक्की के किरदार को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, हालांकि ये साफ नहीं है कि वो और रणवीर का किरदार एक-दूसरे से मिलेंगे या नहीं. इस कैमियो में कुछ एक्शन सीक्वेंस भी शामिल हैं.

विक्की ने शूट कर लिया है सीन

रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की कौशल ने अपना सीक्वेंस शूट कर लिया है. विक्की कौशल आदित्य धर के फेवरेट एक्टर हैं. विक्की का पार्ट बीते साल ही शूट कर दिया गया था. जब धुरंधर ब्लॉकबस्टर हिट भी नहीं हुई थी.

धुरंधर की बात करें तो ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

