जाकिर खान ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान, बोले- ये 2030 तक हो सकता है, सेहत का ख्याल रखना है
जाकिर खान ने लंबा ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वो 2030 तक ब्रेक ले रहे हैं. जाकिर ने ये ब्रेक स्वास्थ्य और पर्सनल कारणों से लिया है.
स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने लंबा ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने हैदराबाद के लाइव शो में इसका ऐलान किया. ये लाइव शो उनके पापा यार टूर का पार्ट था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल है.
जाकिर खान ने अनाउंस किया ब्रेक
मंगलवार को जाकिर खान का हैदराबाद शो का वीडियो वायरल हुआ. इस में वो ब्रेक के बारे में बता रहे थे. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा- मैं बहुत लंबे ब्रेक पर जा रहा हूं. ये ब्रेक 2030 तक हो सकता है. ये ब्रेक तीन-चार या पांच साल का हो सकता है. मैं ये ब्रेक अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और बाकी चीजों को ठीक करने के लिए ले रहा हूं. आज यहां जो कोई भी मौजूद है वो मेरे दिल के बहुत करीब है. आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है. मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा. थैंक्यू.
इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने प्लान बताए. उन्होंने कहा कि 20 जून तक के सभी शो उनके लिए एक सेलिब्रेशन होंगे. जाकिर ने फैंस को बाकी परफॉर्मेंस में आने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा कि इस बार वो ज्यादा टूर नहीं करेंगे.
जाकिर खान की हेल्थ पर पड़ा असर
जाकिर इससे पहले भी हेल्थ को लेकर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि ज्यादा टूर से उनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है. पिछले साल सितंबर में उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि लगातार दस सालों तक शो करने, सुबह की फ्लाइट्स, बिना सोए रातें और नियमित खाना न हो पाने की वजह से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
अब जाकिर खान अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं. इसीलिए वो लंबा ब्रेक ले रहे हैं. इसीलिए उनका इंडिया में जो टूर चल रहा है वो लिमिटेड शहरों में ही है. इसमें एक्सट्रा शोभी प्लान नहीं किए गए हैं. फुल रिकवरी के लिए लंबा ब्रेक सजेस्ट किया गया है.
