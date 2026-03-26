'धुरंधर 2' अभी तक क्यों नहीं देख पाए Vicky Kaushal? बोले-'पहला पार्ट पसंद आया, लेकिन..'

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने जबसे सिनेमाघरों में दस्तक दी है.इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग के साथ-साथ आदित्य धर के डायरेक्शन की भी खूब तारीफ हो रही है.

लेकिन, एक एक्टर जो पहले ही आदित्य धर के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विक्की कौशल हैं. हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में विक्की कौशल पहुंचे थे.

धुरंधर 2 को लेकर विक्की कौशल ने कही ये बात

इस इवेंट के दौरान विक्की ने बताया कि उन्होंने अभी तक धुरंधर 2 नहीं देखी है.धुरंधर 2 की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा,'मुझे बहुत खुशी है कि धुरंधर 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. मुझे पहला पार्ट बहुत पसंद आया, दूसरा पार्ट अभी देखना बाकी है, लेकिन आदित्य एक बेहतरीन फिल्म निर्माता हैं और उनके साथ एक शानदार कास्ट है.

VICKY KAUSHAL - "I am so happy to see how 'Dhurandhar' is working" 🔥 pic.twitter.com/YvrupxU04S — News Algebra (@NewsAlgebraIND) March 25, 2026

मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म को सबका इतना प्यार मिल रहा है.' विक्की ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि वो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई वापस जाने के बाद सबसे पहले धुरंधर 2 को जरूर देखेंगे.

बता दें आदित्य धर के संग विक्की कौशल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में काम कर चुके हैं.ये फिल्म विक्की और आदित्य धर दोनों के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई थी.उरी फिल्म में विक्की कौशल ने मेजर विहान सिंह की भूमिका निभाई थी, जो एक आर्मी ऑफिसर होता है.

इस फिल्म में विक्की की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी. मालूम हो धुरंधर 2 की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर ऐसी खबरें आई थीं कि इसमें विक्की कौशल का भी कैमियो होगा. वो इस फिल्म में अपने उसी वाले कैरेक्टर में नजर आएंगे. हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद क्लियर हो गया कि विक्की ने कैमियो नहीं किया.

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