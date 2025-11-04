विक्की कौशल की मां का बर्थडे, भाई सनी कौशल ने गाया गाना, ऐसे किया सेलिब्रेट
Vicky Kaushal Mothers Birthday: विक्की कौशल की मां का जन्मदिन मनाया गया. भाई सनी कौशल ने इस मौके पर गाना गाकर उन्हें विश किया. पूरा परिवार साथ में मिलकर इस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट किया.
सनी कौशल ने अपनी मां के जन्मदिन पर उन्हें एक प्यारा सरप्राइज दिया. उन्होंने इस खास मौके का जश्न सोशल मीडिया पर शेयर किया और एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में सनी माइक पर "तुम जियो हजारों साल" गाते दिख रहे हैं, और उनकी मां इसे देखकर मुस्कुरा रही हैं.
इस प्यारी वीडियो में सनी मस्ती करते हुए गाना गा रहे हैं और खुलकर हंसते नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, मां."
विक्की कौशल की जन्मदिन पोस्ट
वहीं, सनी के बड़े भाई और बॉलीवुड ऐक्टर विक्की कौशल ने भी अपनी मां को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें वे उन्हें पीछे से गले लगाए नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने दिल से लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां."
सनी कौशल का करियर ब्रेकडाउन
सनी कौशल अपनी मल्टी-टैलेंटेड और ऑन-स्क्रीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 2016 में सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत की. फैंस के द्वारा पसंद की गई गोल्ड (2018) फिल्म ने उन्हें बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और मौनी रॉय के साथ एक यंग हॉकी प्लेयर का रोल निभायाय. इसके बाद सनी ने भांगड़ा पा ले (2020) में अपनी एक्टिंग प्रदर्शन किया, जिसमें डांस, एक्टिंग और पंजाबी ट्रडिशन का शानदार कांबिनेशन था.
लेकिन अब तक सनी कौशल की सबसे पसंदीदा फिल्म शिद्दत (2021) रही है. राधिका मदान के साथ उनका इमोशनल एक्टिंग उन्हें एक होनहार ऐक्टर के रूप में साबित करता है. ऐक्टिंग के अलावा, सनी ने हाल ही में अपने रैप ट्रैक मिड एयर फ्रीवर्स के जरिए सिंगिंग की दुनिया में भी कदम रखा है, इस मजेदार और एंटरटेनिंग गाने को मास पॉपुलैरिटी के साथ रिलीज किया गया, जिसमें सनी ने सिंगर और राइटर दोनों का रोल निभाया.
सनी कौशल अपकमिंग प्रॉजेक्ट
सनी कौशल अब धमाकेदार अंदाज में इमरान हाशमी के साथ एक नई फिल्म 'हक' में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो बनाम अहमद खान मामले से इंस्पायर एक कोर्टरूम ड्रामा है. फिल्म को सुपर्ण एस. वर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है. फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग हो रही है. फिल्म की रिलीज डेट 7 नवंबर है.
इसके अलावा सनी को चोर निकल के भागा के सीक्वल में यामी गौतम के साथ फिर से काम करने वाले हैं.
