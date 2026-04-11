Asha Bhosle की अचानक बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती

गायिका आशा भोसले को लेकर खबर सामने आ रही है कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें कैंडी ब्रीच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है. जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मंत्री आशीष शेलार ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंच रहे हैं. वहीं, सिंगर के एडमिट होने की जानकारी भी अस्पताल की ओर से कंफर्म की गई है.

अस्पताल ने की पुष्टि

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर Pratit Samdani की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है. उन्होंने आशा भोसले की हेल्थ को लेकर जानकारी देते हुए कहा, 'आशा भोसले को शनिवार 11 अप्रैल को हार्ट अटैक आया, जिसके बादत उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में एडमिट कराया गया. उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में एडमिट किया गया है, जहां पर सिंगर का ट्रीटमेंट चल रहा है.'

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पोती जनाई भोसले का आया बयान

आशा भोसले की तबीयत पर पोती जनाई भोसले का सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मेरी दादी आशा भोसले कमजोरी और सीने में इंफेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. हम आपसे प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं. उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आपको जल्द सूचित करते रहेंगे.'

आपको बता दें कि सिंगर 92 साल की हैं और वह करीब 70 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं. उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि 20 भारतीय और कई विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए हैं.

दादा साहेब फाल्के समेत मिल चुके ये अवॉर्ड्स

आशा भोसले ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है. उन्हें साल 2000 में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. वहीं, साल 2008 में सिंगर को पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है.

इनपुट - नम्रता दुबे