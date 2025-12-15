बॉलीवुड के विलेन रंजीत पर चढ़ा FA9LA का खुमार, अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग पर खूब थिरके वेटरन एक्टर
Ranjeet Grooves To FA9LA: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग FA9LA की दीवानगी हर जगह देखी जा सकती है. वेटरन एक्टर रंजीत भी इस धमाकेदार गाने पर थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार तबाही मचा रही है. इसकी कहानी और स्टारकास्ट बिल्कुल परफेक्ट है. इसके अलावा फिल्म के गाने भी दर्शकों के जहन में बस गया है. अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग FA9LA की तो दुनिया दीवानी ही बन गई है. सिर्फ नेटीजन्स ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के अभिनेता भी इस पर खूब वाइब कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वेटरन एक्टर रंजीत भी FA9LA पर थिरकते नजर आए.
हाल ही में वेटरन एक्टर रंजीत भी बहरीन रैपर फ्लिपराची के इस गाने पर झूमते दिखे. वेटरन एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वो अपनी 6 साल की पोती दीया के जन्मदिन पर FA9LA का आइकॉनिक स्टेप्स करते दिखाई दे रहे हैं.
रंजीत पर चढ़ा FA9LA का खुमार
इस वीडियो को शेयर करते हुए वेटरन एक्टर ने कैप्शन में लिखा- 'लड़कियां तो मुझे नचाती ही रहती हैं. अब देखो मेरी 6 साल की ग्रैंड डॉटर दिया ने क्रेजी बनाकर अपने बर्थडे पे डांस कराया और मुझे ये बहुत पसंद आया. आप लोग भी बच्चों के साथ ऐसा ही करो, फिट रहोगे'. इस वायरल वीडियो पर फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. नेटीजन्स इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसपर लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला बरकरार है.
FA9LA के बारे में
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में एक सीन आता है जिसमें रहमान डकैत एक इवेंट में पहुंचता है जहां ये गाना बजता है. बहरीन रैपर फ्लिपराची ने FA9LA में अपनी आवाज दी जिसे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद किया जा रहा है. यहां तक कि नेटीजन्स इसे बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग 'जमाल कूडु' से कंपेयर करे रहे हैं.
रंजीत और अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट
अक्षय खन्ना और रंजीत दोनों ही बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को बहुत इंप्रेस कर रहे हैं. बता दें कि रंजीत को हाल ही में 'हाउसफुल 5' में देखा गया था. वहीं अक्षय खन्ना 'धुरंधर' में अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं.
