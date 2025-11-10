एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत गंभीर, वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया, कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही है. पिछले हफ्ते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में हैं ताकि लोग उनसे मिलने ना पहुंचे. लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई. जिसके बाद परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ा है.

सूत्रों के मुताबिक आज तबीयत खराब होने के बाद धर्मेंद्र को ICU वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया है. फिलहाल वो ट्रीटमेंट का रिस्पोंड कर रहे हैं. हालांकि परिवार और अस्पताल से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी बयान नहीं आई है.

हेमा मालिनी ने दिया था हेल्थ अपडेट

इससे पहले 3 नवंबर को धर्मेंद्र की सेकेंड वाइफ हेमा मालिनी ने एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया था. एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं पैपराजी से पूछा-सब ठीक है? उन्होंने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया था. जब पैपराजी ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र की तबीयत कैसी है. तो हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा था- 'ठीक हैं.'

इसी साल हुई थी आंखों की सर्जरी

बता दें कि इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंखों की भी सर्जरी हुई थी. उनकी एक आंख में धुंधलापन था इसी वजह से उनकी आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी. इसके अलावा उनका मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था. तब उनका मुंबई के एक अस्पताल से बाहर निकलते हुए एक वीडियो भी सामने आया था. इस वीडियो में धर्मेंद्र ने पैपराजी से कहा था- 'मुझमें बहुत दम है. अभी भी जान रखता हूं मैं.'

धर्मेंद्र का वर्कफ्रंट

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में काफी एक्टिव हैं. आखिरी बार उन्हें कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था. अब वो फिल्म 'इक्कीस' में दिखाई देंगे. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा उनके पास 'अपने 2' भी पाइपलाइन में है.