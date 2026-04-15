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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइन 5 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने आ रहे हैं Varun Dhawan, लिस्ट में एक से बढ़कर एक बिग बजट मूवीज

इन 5 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने आ रहे हैं Varun Dhawan, लिस्ट में एक से बढ़कर एक बिग बजट मूवीज

Varun Dhawan Upcoming Movies: वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. आइए ऐसे में उनकी दूसरी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद से फैंस बस अब इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 'है जवानी तो इश्क होना है' के अलावा वरुण धवन के पास अपकमिंग फिल्मों की लंबी लिस्ट है. आइए उनकी अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'है जवानी तो इश्क होना है'
वरुण धवन जल्द ही फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में वरुण के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में हैं. टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म अगले साल 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'है जवानी तो इश्क होना है' का निर्देशन वरुण धवन के पिता और दिग्गज निर्देशक डेविड धवन ने किया है. 'मैं तेरा हीरो' और 'जुड़वा 2' के बाद वरुण और डेविड की ये साथ में तीसरी फिल्म है. मौनी रॉय और चंकी पांडे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बता दें कि ये फिल्म पहले 12 जून को रिलीज होने वाली थी. 

 
 
 
 
 
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'ऑपरेशन सिंदूर'
पिछले महीने विवेक अग्निहोत्री ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ मिलकर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था. चर्चा है कि इस फिल्म के हीरो वरुण धवन होंगे. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, वरुण को 'ऑपरेशन सिंदूर' का ऑफर दिया गया है और एक्टर ने मुख्य भूमिका निभाने में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि, अभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं किया है. बताया जा रहा है कि वो जल्द ही फिल्म की पूरी कहानी सुनेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे. 

'बदलापुर 2'
साल 2015 में आई वरुण धवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बदलापुर' को काफी पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने ताबड़तोड़ कमाई की थी. इसके बाद से ही फैंस लगातार 'बदलापुर' के सीक्वल की मांग कर रहे हैं. पिछले साल फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया था कि 'बदलापुर 2' पर काम चल रहा है. फिलहाल फिल्म की कहानी लिखी जा रही है. हालांकि, 'बदलापुर 2' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

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'नो एंट्री 2'
बॉलीवुड फिल्ममेकर बोनी कपूर एक बार फिर 'नो एंट्री' के सीक्वल के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है, ये लगातार चर्चा में है. फिल्म के सीक्वल को अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले दिलजीत से फिल्म से किनारा कर लिया. अब तीसरे हीरो की तलाश के बाद फिल्म पर काम शुरू होगा. 'नो एंट्री 2' साल 2005 में आई सलमान खान की नो एंट्री का सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट में सलमान खान के साथ अनिल कपूर, ईशा देओल, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, फरदीन खान, बिपाशा बसु जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आए थे. 


इन 5 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने आ रहे हैं Varun Dhawan, लिस्ट में एक से बढ़कर एक बिग बजट मूवीज

'भेड़िया 2'
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें उनके साथ कृति सैनन नजर आई थीं. इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, मैडॉक फिल्म्स 'भेड़िया 2' पर जल्द काम शुरू करने वाला है. पिछले साल फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक ने बताया था कि वो फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं.

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'ग्रेगरी 2'
'ग्रेगरी 2' एक अपकमिंग कॉमेडी वेब सीरीज है, जिसमें वरुण धवन के साथ केके मेनन और विजेंदर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. ये शो अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. इस सीरीज का वरुण धवन के फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 15 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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Upcoming Movies Varun Dhawan
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