'सपोर्टिंग कास्ट की तरफ देखते तक नहीं', लीड स्टार्स की इनसिक्योरिटी पर बोले साराभाई फेम राजेश कुमार
Rajesh Kumar: फिल्म 'साराभाई' फेम एक्टर राजेश कुमार ने हाल ही में बॉलीवुड के स्टार कल्चर को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर बात की है.
इंडियन सिनेमा लंबे समय से स्टार सिस्टम पर चलता आया है, लेकिन किसी फिल्म की सफलता सिर्फ लीड स्टार पर ही नहीं, बल्कि सपोर्टिंग कास्ट और पूरी टीम पर भी निर्भर करती है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में राजेश कुमार ने फिल्म सेट्स पर मौजूद क्लास सिस्टम को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कई बार लीड स्टार्स सपोर्टिंग एक्टर्स से बात तक नहीं करते.
लीड स्टार्स की इनसिक्योरिटी पर राजेश कुमार ने की बात
साराभाई फेम राजेश कुमार ने आफताब पुंटू संग बातचीत में कहा कि सेट पर ये भेदभाव कई बार साफ नजर आता है, जो इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है. उन्होंने कहा कि बड़े फिल्म सेट्स पर काम करने वाले लोगों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है. आमतौर पर सिर्फ चार, पांच लोग डायरेक्टर, सिनेमैटोग्राफर, लीड एक्टर्स और राइटर ही डिस्कशन में शामिल होते हैं, जबकि बाकी लोगों को उतनी प्रयोरिटी नहीं दी जाती.
राजेश ने यह भी बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम तो नहीं किया है, लेकिन सुना है कि वो सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ रिहर्सल करना पसंद करते हैं. हालांकि आजकल कई लीड एक्टर्स ऐसा नहीं करते. उन्होंने कहा कि सेकेंडरी कास्ट के साथ ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फिल्म पर असर पड़ता है. कई बार ऐसा भी होता है कि सपोर्टिंग एक्टर्स को उनके डायलॉग्स आखिरी वक्त पर दिए जाते हैं, जिससे वे सिर्फ लाइनें याद करने में ही उलझे रह जाते हैं और परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते.
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राजेश कुमार ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने कई 'बड़े एक्टर्स' के साथ काम किया है, जो सीधे उनसे बात तक नहीं करते थे. वो अपने असिस्टेंट से पूछते थे, 'ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं?' और फिर कहते थे कि रिहर्सल की जरूरत नहीं है, सीधे टेक करेंगे.
राजेश कुमार का वर्क फ्रंट
राजेश कुमार के हालिया और अपकमिंग काम की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म 'सैयारा' में नजर आए थे. अब वो जल्द ही फिल्म 'है जवानी तो इश्त होना है' में नजर आएंगे, जिसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में वरुन धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक भी हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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Source: IOCL