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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTumbadchi Manjula Day 3 BO: 6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका

Tumbadchi Manjula Day 3 BO: 6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका

Tumbadchi Manjula Box Office Day 3: 'तुंबाडची मंजुला' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर ली है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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सई ताम्हणकर और जितेंद्र जोशी की मराठी फिल्म 'तुंबाडची मंजुला' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. इस हॉरर कॉमेडी को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और फिल्म कमाई में भी झंडे गाड़ रही है. और जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है फिल्म को जल्द ही सक्सेस का टैग मिलने वला है. फिल्म 'राजा शिवाजी' और 'देऊळ बंद 2' की कैटेगरी में शामिल होने वाली है.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 6 करोड़ है. फिल्म को निखिल खजिंदर ने डायरेक्ट किया है और ओपनिंग वीकेंड पर शानदार बिजनेस मिला. आइए जानते हैं फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

'तुंबाडची मंजुला' ने 3 दिन में कमाए इतने करोड़
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 1.73 करोड़ कमाए. दूसरे दिन के मुकाबले में फिल्म को 76 परसेंट का जंप मिला. फिल्म ने पहले दिन 54 लाख कमाए. दूसरे दिन 98 लाख का बिजनेस किया. वहीं तीसरे दिन 1.73 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन 3.25 करोड़ हो गया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 3.83 करोड़ कमाए. अब आने वाले दिनों में भी फिल्म से अच्छे कलेक्शन की उम्मीदें हैं. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फिल्म को फायदा मिलने की उम्मीदें हैं.

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टॉप 5 मराठी ग्रॉसर में शामिल होने के लिए तैयार 'तुंबाडची मंजुला'
बता दें कि 'तुंबाडची मंजुला' को 2026 की टॉप मराठी ग्रॉसर में शामिल होने के लिए सिर्फ 19 लाख की जरुरत है. अभी तक फिल्म से आगे 'सुपर डुपर' है. सुपर डुपर ने 3.44 करोड़ कमाए.

2026 की हाईएस्ट मराठी फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में राजा शिवाजी सबसे आगे है. राजा शिवाजी ने 105.49 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं दूसरे नंबर पर देऊळ बंद 2 है. फिल्म ने 59.75 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर पर क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी मध्यम है. फिल्म ने 25.05 करोड़ कमाए. चौथे नंबर पर आगा आगा सुनबाई! काय म्हान्ताय ससुबाई है. फिल्म ने 8.97 करोड़ कमाए. पांचवें नबंर पर सुपर डुपर है. फिल्म ने 3.44 करोड़ कमाए.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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