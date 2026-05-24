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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशिमरी साड़ी पहन रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

शिमरी साड़ी पहन रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

Rakul Preet Singh Look: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं. शिमरी साड़ी में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को पसंद आ रहा हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 04:43 PM (IST)
Rakul Preet Singh Look: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं. शिमरी साड़ी में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को पसंद आ रहा हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. साड़ी में उनकी सादगी और खूबसूरती अब फैंस को दीवाना बना रही हैं. साथ ही उनके ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच आइए उनकी इन ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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रकुल प्रीत सिंह ने गहरे रंग की चमकदार साड़ी पहनी है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल और क्लासी बना रही है. साथ ही साड़ी के छोटे-छोटे शिमरी डिटेल्स चमक रहे हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने गहरे रंग की चमकदार साड़ी पहनी है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल और क्लासी बना रही है. साथ ही साड़ी के छोटे-छोटे शिमरी डिटेल्स चमक रहे हैं.
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उनके ब्लाउज का डिजाइन स्टाइलिश और मॉडर्न रखा गया है. सिल्वर स्टोन वर्क वाला स्लीवलेस ब्लाउज साड़ी के साथ मैच कर रहा है.
उनके ब्लाउज का डिजाइन स्टाइलिश और मॉडर्न रखा गया है. सिल्वर स्टोन वर्क वाला स्लीवलेस ब्लाउज साड़ी के साथ मैच कर रहा है.
Published at : 24 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh

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