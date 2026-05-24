एक्सप्लोरर
शिमरी साड़ी पहन रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Rakul Preet Singh Look: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हैं. शिमरी साड़ी में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को पसंद आ रहा हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. साड़ी में उनकी सादगी और खूबसूरती अब फैंस को दीवाना बना रही हैं. साथ ही उनके ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच आइए उनकी इन ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 24 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :Rakul Preet Singh
बॉलीवुड
8 Photos
डेविड धवन की पार्टी में छाए सलमान खान, करण जौहर समेत इन सेलेब्स ने लूटी महफिल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप
बॉलीवुड
8 Photos
फराह खान के तीनों बच्चे हुए ग्रेजुएट, पीवी सिंधु और नीता अंबानी संग दिए पोज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
कान्स 2026: ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे आलिया से अदिति राव तक, सभी हीरोइनें लगीं फीकी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लूटी महफिल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
कान्स 2026: ऐश्वर्या राय का कान्स से पहला लुक आया सामने, ब्लू गाउन में बिखेरा जलवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कभी सरकारी नौकरी के सपने देखा करते थे संगीतकार राजेश रोशन, 5 दशकों तक बॉलीवुड में किया राज
मनोरंजन
Live: 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' ने हिंदी फिल्मों की कर दी छुट्टी, 'राजा शिवाजी' का भी निकला दम, जानें संडे कलेक्शन
मनोरंजन
Don 3 विवाद में आया भयंकर मोड़, रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE पहुंचे फरहान अख्तर, 25 मई को होगा फैसला
मनोरंजन
'कुछ भूल चूक होगी हो तो माफ कर दीजिएगा', ऐसा क्यों बोल रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी, देखें वीडियो
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
डेविड धवन की पार्टी में छाए सलमान खान, करण जौहर समेत इन सेलेब्स ने लूटी महफिल, देखें फोटोज
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion