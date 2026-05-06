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फिल्म 'दादी की शादी' की स्क्रीनिंग में व्हाइट साड़ी में छाईं रेखा, नीतू कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
Daadi Ki Shaadi Screening: नीतू कपूर की फिल्म 'दादी की शादी' की स्पेशल स्क्रीनिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. रणबीर कपूर और रेखा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इस इवेंट की रौनक बढ़ाई.
नीतू कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म 'दादी की शादी' 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इससे पहले बीती रात मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का आजोयन किया गया, जिसमें रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की. स्क्रीनिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 06 May 2026 11:26 AM (IST)
Tags :Neetu Kapoor Daadi Ki Shaadi
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