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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं नहीं बदलने वाला...', श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर बोले राम कपूर

'मैं नहीं बदलने वाला...', श्रेया कालरा किसिंग विवाद पर बोले राम कपूर

राम कपूर ने रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में श्रेया कालरा को किस किया था, जिस पर काफी विवाद रहा. ऐसे में अब एक्टर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि श्रेया को बड़े होने की जरूरत है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Aug 2026 10:20 PM (IST)
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रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में एक्टर राम कपूर काफी चर्चा में रहे हैं. शो में वो कई बार अपने कारनामों से विवादों में भी रहे. रितेश देशमुख और फराह खान ने उनके रवैये के लिए कई बार फटकार भी लगाई. इसी में से एक विवाद उनका श्रेया कालरा को शो में किस करने वाला रहा है, जिसके लिए राम कपूर को काफी ट्रोलिंग भी झेलना पड़ा है. ऐसे में अब उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि श्रेया को बड़े होने की जरूरत है.

राम कपूर ने नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट में इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. इस दौरान एक्टर ने कहा, 'श्रेया और मेरी इस बारे में काफी बात हुई है. श्रेया ने मुझसे कई बार बात की और कहा देखो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और तुम बिल्कुल ठीक हो. मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूं. मैं बहुत ज्यादा फिजिकल खेलने वाला खिलाड़ी हूं. अपने पूरे करियर में ऐसा रहा हूं और मैं बदलने वाला भी नहीं हूं. मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरी बातों का क्या मतलब निकाला जाता है और उन्हें किस संदर्भ में पेश किया जाता है.'  

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किसी महिला ने शिकायत नहीं की...

इसके अलावा राम कपूर ने आगे कहा कि उनके करियर को इंडस्ट्री में 27 साल हो चुके हैं और अब तक किसी भी महिला ने कभी शिकायत नहीं की. वो कहते हैं, 'मुझे गर्व है कि इंडस्ट्री में मेरे करियर को 27 साल का वक्त हो चुका है. जिसने भी मेरे साथ काम किया है कभी किसी एक भी महिला ने मेरे खिलाफ शिकायत नहीं की है. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं. ये छोटी-छोटी बातें जो होती रहती हैं, ये विवाद जहां बातों को संदर्भ से बाहर ले जाया जाता है, मैं उन चीजों की वजह से अपना टाइम बेकार नहीं करूंगा. जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही है. जैसा कि मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी पॉजिटिविटी है. ये सब बेकार की बाते हैं और टाइम वेस्ट हैं.'

श्रेया कालरा को लेकर बोले राम कपूर

इसके साथ ही राम कपूर ने श्रेया कालरा को लेकर भी बात की. 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम एक्टर ने कहा, 'वो काफी प्यारी लड़की हैं और अच्छे घर से आती हैं.' उन्होंने श्रेया को बच्चे के जैसा बताया और कहा, 'उन्हें अपने टेंपर को कंट्रोल करने के लिए अभी और बड़ा होने की जरूरत है.'

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क्या था 'लॉकअप 2' विवाद?

वहीं, अगर बात की जाए कि रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में विवाद क्या था तो राम कपूर ने श्रेया कालरा को एक टास्क के जीतने के बाद और एलिमिनेशन से बचाने के लिए गाल पर किस कर लिया था. इसके बाद वो और शिल्पा शिंदे दूसरे टास्क के बारे में डिस्कस करती दिखी थीं, जिसमें उन्हें बात करते हुए देखा गया था कि राम कपूर शिवांगी जोशी के फेस के करीब भी आ गए थे. इसकी वजह से सोशल मीडिया पर राम कपूर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद गौतमी कपूर ने उनके सपोर्ट में अपना एक वीडियो भी शेयर किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
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