2025 के अब तक के टॉप 5 हीरो: किसने दी सबसे बड़ी हिट फिल्म?

साल 2025 में बॉलीवुज की कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. वहीं कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने कम कमाई की लेकिन प्रदर्शन के मामले में उन्हें एवरेज माना गया. ठीकठाक कमाई करके भी ऐसी फिल्म फ्लॉप फिल्मों की कैटेगरी में सिर्फ इसलिए आ गईं क्योंकि इनका बजट हाई रहा.

उदाहरण के लिए अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' को ही देखें तो 150 करोड़ के ऊपर कमाकर भी हाई बजट होने की वजह से भी इसे हिट नहीं माना गया. हालांकि, अक्षय कुमार उन टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट में जरूर शामिल हो गए जिनकी फिल्मों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ के करीब पहुंच गया.

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स

हम अक्षय समेत ऐसे 5 एक्टर्स की लिस्ट लेकर आए हैं जिनमें से कुछ ने एक तो कुछ ने कई फिल्में देकर इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया.

1. विक्की कौशल

विक्की कौशल ने इस साल सिर्फ एक फिल्म दी और वो ब्लॉकबस्टर हो गई. उनकी 'छावा' ने 601.54 करोड़ का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया. सिर्फ एक फिल्म देकर विक्की कौशल नंबर 1 की जगह पर आ गए.





2. अक्षय कुमार

अक्षय कुमार की भले कोई एक फिल्म इतना कलेक्शन न कर पाई हो, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक 4 फिल्में देकर दूसरी जगह अपने नाम कर ली है. उनकी फिल्में इस प्रकार हैं-

स्काई फोर्स- 112.75 करोड़

हाउसफुल 5- 183.3 करोड़

केसरी चैप्टर 2- 92.73 करोड़

जॉली एलएलबी 3- 113.11 करोड़ (कमाई अभी जारी है)

अक्षय कुमार की फिल्मों का टोटल कलेक्शन- 501.89 करोड़ रुपये





3.अहान पांडे

अहान पांडे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने सिर्फ एक फिल्म 'सैयारा' देकर 329.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. बता दें कि 'सैयारा' न सिर्फ ब्लॉकबस्टर है बल्कि इस साल दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है.





4. अजय देवगन

अजय देवगन ने इस साल 3 फिल्में दीं. पहली 'रेड 2' जिसने 173.05 करोड़ कमाए और दूसरी 'सन ऑफ सरदार 2' जिसने 46.82 करोड़ कमाए. तीसरी रही 'आजाद' जिसने सिर्फ 6.35 करोड़ रुपये कमाए. तीनों का टोटल कलेक्शन देखें तो ये 226.22 करोड़ पहुंचता है. 3 फिल्मों के साथ अजय देवगन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.





5. ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. जूनियर एनटीआर के साथ आई स्पाई यूनिवर्स की हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म 'वॉर 2' के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 236.55 करोड़ रुपये कमाए.





नोट: बॉक्स ऑफिस जुड़े यहां इस्तेमाल किए गए आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं.