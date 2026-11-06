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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' गरजी, 'जेलर 2' हुई फुस्स, 'उड़ता तीर' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन

Box Office: थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' गरजी, 'जेलर 2' हुई फुस्स, 'उड़ता तीर' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन

Thursday Box Office Collection 5th November: गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' की धूम रही. वहीं 'जेलर 2' से 'उड़ता तीर' तक थर्सडे को कमाई के लिए संघर्ष करती दिखीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 09:20 AM (IST)
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'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. वहीं सिनेमाघरों में पहले से मौजूद 'जेलर 2' से 'उड़ता तीर' सहित सभी फिल्मों की कमाई में गुरुवार, 5 नवंबर को काफी मंदी देखी गई. यहां थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं. 

रामायण ने थर्सडे को कितनी की कमाई? 
रणबीर कपूर की 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. वहीं रिलीज से पहले ही इसका इतना बज बन गया था कि इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई थी और इसी के साथ इसने  धुआंधार ओपनिंग की है. ये फिल्म 'दृश्यम 3' को पछाड़कर साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है. इसके कलेक्शन की बात करें तो

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रामायण ने रिलीज के पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई की है.
  • वहीं इसका ओपनिंग डे के लिए ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा. 

'जेलर 2' का गुरुवार का कितना रहा कलेक्शन? 
नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित और रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' की कमाई पर नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' के आने से काफी असर पड़ा है और चौथे गुरुवार इसके कलेक्शन में काफी गिरावट देखी गई. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 1. 60 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 22 दिनों की नेट कमाई  467.65 करोड़ रुपये हुई है. 

उड़ता तीर ने दूसरे गुरुवार कितना कमाया? 
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' तो 'रामायण' की रिलीज के साथ ही लाखों में सिमट गई. इस फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 21 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 14 दिनों की नेट कमाई अब 46.46 करोड़ रुपये हो गई है. 

दृश्यम 3 ने पांचवें गुरुवार कितना किया कलेक्शन? 
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया. ये फिल्म एक महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में कामयाब रही. हालांकि 'रामायण' ने आते ही 'दृश्यम 3' का पैकअप करा दिया है. रिलीज के 35वें दिन इस फिल्म के लिए चंद लाख कमाना भी मुश्किल रहा.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दृश्यम 3 ने रिलीज के 35वें दिन यानी पांचवें गुरुवार को 5 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 35 दिनों  की नेट कमाई अब 379.25 करोड़ रुपये हो गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:58 AM (IST)
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