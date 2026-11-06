'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. वहीं सिनेमाघरों में पहले से मौजूद 'जेलर 2' से 'उड़ता तीर' सहित सभी फिल्मों की कमाई में गुरुवार, 5 नवंबर को काफी मंदी देखी गई. यहां थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं.

रामायण ने थर्सडे को कितनी की कमाई?

रणबीर कपूर की 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. वहीं रिलीज से पहले ही इसका इतना बज बन गया था कि इसकी जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई थी और इसी के साथ इसने धुआंधार ओपनिंग की है. ये फिल्म 'दृश्यम 3' को पछाड़कर साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है. इसके कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रामायण ने रिलीज के पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई की है.

वहीं इसका ओपनिंग डे के लिए ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा.

'जेलर 2' का गुरुवार का कितना रहा कलेक्शन?

नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित और रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' की कमाई पर नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' के आने से काफी असर पड़ा है और चौथे गुरुवार इसके कलेक्शन में काफी गिरावट देखी गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 1. 60 करोड़ कमाए.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 22 दिनों की नेट कमाई 467.65 करोड़ रुपये हुई है.

उड़ता तीर ने दूसरे गुरुवार कितना कमाया?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' तो 'रामायण' की रिलीज के साथ ही लाखों में सिमट गई. इस फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 21 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 14 दिनों की नेट कमाई अब 46.46 करोड़ रुपये हो गई है.

दृश्यम 3 ने पांचवें गुरुवार कितना किया कलेक्शन?

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया. ये फिल्म एक महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में कामयाब रही. हालांकि 'रामायण' ने आते ही 'दृश्यम 3' का पैकअप करा दिया है. रिलीज के 35वें दिन इस फिल्म के लिए चंद लाख कमाना भी मुश्किल रहा.