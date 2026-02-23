'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धमाकेदार फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Theatre Release This Week: 'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धांसू फिल्में, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Theatre Release This Week 27th February: इस हफ्ते थिएटर्स में कई नई फिल्में दर्शकों को एंटरटेनमेंट की फुल डोज देने आ रही हैं. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Feb 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते थिएटर में आपको बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की कई नई फिल्में एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं. इनमें क्राइम थ्रिलर से लेकर सोशल ड्रामा और कॉमेडी तक की फिल्में शामिल हैं. यानी फरवरी का आखिरी हफ्ता फुल एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है. चलिए यहां आपको इस वीक थिएटर में आ रही फिल्मों की पूरी लिस्ट बताते हैं.

द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड
द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड, 2023 की नेशनल अवॉर्ड-विनिंग फ़िल्म, द केरला स्टोरी का स्पिरिचुअल सीक्वल है. यह तीन महिलाओं, एक स्कॉलर, एथलीट और डांसर की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी धोखे वाली शादियों में फंसने के बाद बर्बाद हो जाती है. यह फ़िल्म खोई हुई काबिलियत, ज़बरदस्ती धर्म बदलने और पहचान वापस पाने जैसे विषयों पर फोकस करती है. फ़िल्म में ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता और अदिति भाटिया ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

मस्तिष्का मरणम
कृष्ण्द द्वारा डायरेक्टेड मस्तिष्का मरणम (2026) एक मलयालम साइंस-फिक्शन थ्रिलर है जो 2046 के एक डिस्टोपियन समय में सेट है. फिल्म की कहानी एक दुखी पिता (निरंज मनियानपिल्ला राजू) की है जो अपने खोए हुए बच्चे से दोबारा मिलने के लिए एक खतरनाक वर्चुअल रियलिटी मेमोरी गेम में कूद जाता है. ये फिल्म 27 फरवरी को थिएटर में आ रही है.

आज़ी
आज़ी (2026) एक तमिल एक्शन-ड्रामा फ़िल्म है, जिसे माधव रामदासन ने डायरेक्ट किया है, जिसमें आर. सरथकुमार लीड रोल में हैं. यह कहानी समुद्र के किनारे, खासकर नागरकोइल में सेट है. यह कहानी एक डेडिकेटेड पिता, मूर्ति, जो एक बोट मैकेनिक है, के बारे में है, जिसे पता चलता है कि उसकी बेटी का अरुल नाम के एक लड़के के साथ लव अफ़ेयर है.इसे 27 फरवरी को थिएटर में देख सकते हैं.

थाई किझावी
थाई किझावी (2026) एक तमिल गांव की कॉमेडी-ड्रामा है, जिसे शिवकुमार मुरुगेसन ने डायरेक्ट किया है. इसमें राधिका सरथकुमार ने पावुनुथायी का रोल किया है, जो गांव की एक मज़बूत, सख़्त और डरावनी बुज़ुर्ग महिला मुखिया है. यह फ़िल्म परिवार के डायनामिक्स को कंट्रोल करने, कर्ज़ मैनेज करने और परंपरा को बनाए रखने के उसके संघर्ष पर फोकस करती है. ये फिल्म भी 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो रही है.

Published at : 23 Feb 2026 03:13 PM (IST)
