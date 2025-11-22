हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Family Man 3: मनोज बाजपेयी ने जयदीप अहलावत की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- 'मैं तुम्हारा छात्र बन जाऊं'

The Family Man 3: मनोज बाजपेयी ने जयदीप अहलावत की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- 'मैं तुम्हारा छात्र बन जाऊं'

The Family Man 3: मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. ये सीरीज अब प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. इस सीरीज में जयदीप अहलावत विलेन के रोल में नजर आए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 22 Nov 2025 02:45 PM (IST)
द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म हो चुका है. ये सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. जब से ये सीरीज रिलीज हुई है तब से सोशल मीडिया पर हर जगह ये ही छाई हुई है. द फैमिली मैन 3 में इस बार कई सारे नए लोग नजर आए हैं. सबसे बड़ा नाम जयदीप अहलावत का है जो विलेन के किरदार में नजर आए हैं. सीरीज में उन्होंने मनोज बाजपेयी को खूब परेशान किया है. मगर असल लाइफ में मनोज ने जयदीप की खूब तारीफ की है.

मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं मगर साथ में काम करने का मौका पहली बार ही मिला है. मनोज बाजपेयी जयदीप के साथ काम करके बेहद खुश हैं. उन्होंने जयदीप की खूब तारीफ की है साथ ही कहा है कि वो अपना एक इंस्टिट्यूट खोलें जिसमें वो उनके स्टूडेंट बनेंगे.

मनोज ने की जयदीप की तारीफ

मनोज बाजपेयी ने जयदीप की तारीफ करते हुए कहा- 'जयदीप बहुत उम्दा एक्टर हैं. सीन में उनकी खामोशियों और ठहराव का इस्तेमाल बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है. कैमरे के सामने वह बेहद स्थिरता से काम करते हैं. जब मैंने पाताल लोक देखा, तो मैंने उनसे कहा-एक संस्था खोलो, मैं तुम्हारा छात्र बन जाऊं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

द फैमिली मैन 3 की बात करें तो इसमें जयदीप अहलावत के साथ निम्रत कौर भी विलेन के किरदार में नजर आईं हैं. प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, दर्शन कुमार, वेदांत सिन्हा, जुगल हंसराज, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस बार शो में मनोज बाजपेयी की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी दिखाया गया है. इसमें नॉर्थ ईस्ट पर कहानी बेस्ड है.

द फैमिली मैन 3 के बाद इसके चौथे पार्ट को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. वो चौथे पार्ट का अब इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: The Family Man 4: मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन' का चौथा सीजन कब आएगा? जानें- रिलीज डेट!

Published at : 22 Nov 2025 02:45 PM (IST)
