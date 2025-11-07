'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन

मैडॉक फिल्म्स अपने अनोखी मूवीज के साथ दर्शकों का लगातार मनोरंजन कर रही है. इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर बहुत प्यार मिल रहा है और फिल्म लगातार बंपर कमाई भी कर रही है. लेकिन अब मैडॉक फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए सबको हैरान कर दिया है.

मैडॉक फिल्म्स ने क्यों शेयर किया माफीनामा

आज मैडॉक फिल्म ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. इस माफीनामा पोस्ट ने सबको कन्फ्यूजन में डाल दिया है. इस पोस्ट में लिखा है कि, 'ऑफिशियल अपोलॉजी स्टेटमेंट. हम माफी चाहते हैं और कुछ नहीं, यही कहानी है बस. थैंक्यू'. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का कन्फ्यूजन भी काफी बढ़ गया है. लोग कमेंट बॉक्स में तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स का भी देखा गया जबरदस्त रिएक्शन

इस ऑफिशियल पोस्ट को शेयर करते हुए मेकर्स ने अपने कैप्शन की एंड में कई हैशटैग्स भी शेयर किया है जिसे देख फैंस इसे एक ट्रेंड कंसीडर कर रहे हैं लेकिन फिर भी यूजर्स के बीच इस माफीनामा पोस्ट को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है. सभी यूजर्स कमेंट कर यही जानना चाहते हैं कि ये माफीनामा किस लिए है. तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, शायद मेकर्स फिल्म 'भूल चूक माफ के लिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि ये हैशटैग में वही लिखा गया है. '







तो वहीं बाकी यूजर्स ने अपने–अपने असम्पशन के बेसिस पर अपनी राय शेयर की है. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि, 'इनकी आदत हो गई है सब चीज में कुछ न कुछ यूनिक लेकर आने की'. तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'शायद प्रोडक्शन हाउस 4 फिल्में एक साथ लेकर आ रहा है. '