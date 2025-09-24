परसों आ रही है स्त्री..ला रही है थामा, सस्पेंस के साथ थामा का नया पोस्टर आउट

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'थामा' की चर्चा काफी समय से है. मेकर्स पहले ही फिल्म से जुड़े मोशन पोस्टर रिलीज कर चुके हैं लेकिन अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है.

फैंस काफी समय से फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन अब लगता है कि मेकर्स फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट देने वाले हैं. हॉरर-कॉमेडी-लव स्टोरी फिल्म थामा का मैडॉक फिल्म्स ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमे एक स्त्री दिख रही हैं. ये बिल्कुल वही स्त्री है जिसे आपने 'स्त्री' और 'स्त्री-2' में देखा था.

दीपावली पर बड़े पर्दे पर लौट रही है हॉरर-लव स्टोरी

'थामा' के पोस्टर पर लिखा है- 'ओ स्त्री परसो आ रही है.' फिल्म के नए पोस्टर के कैप्शन मे लिखा है- 'स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा थामाका ला रही है, बांद्रा किला (एम्फीथिएटर) में एक विशेष लॉन्च के लिए हमसे जुड़ें. इस दीपावली, एक खूनी प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आ रही है.'

पोस्टर्स ने बढ़ाई बेसब्री

कैप्शन से साफ है कि मेकर्स 26 सितंबर को फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी देने वाले हैं. बता दें कि मेकर्स ने लगातार तीन अलग-अलग पोस्टर रिलीज किए हैं, जिसमें 'थामा' और स्त्री दोनों के आने की जानकारी दी है.फैंस पोस्टर को देखकर काफी एक्साइटेड हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रेलर आने वाला है. एक यूजर ने लिखा- 'लगता है नवरात्रि में मजा आने वाला है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा- 'ट्रेलर के लिए और कितना इंतजार कराओगे.'

फिल्म की कहानी

'थामा' फिल्म की कहानी एक वैम्पायर लव स्टोरी से जुड़ी हैं. फिल्म में आपको हॉलीवुड का फील भी मिलेगा लेकिन बिल्कुल देसी अंदाज में. फिल्म दीपावली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जल्द ही फिल्म की प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी नजर आएंगे.