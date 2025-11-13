इमरान हाशमी और यामी गौतम की लेटेस्ट कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. रिलीज से पहले ही इसने खूब चर्चा भी बटोर ली थी जिसके चलते इसने ठीक ठाक ओपनिंग की और इसका शुरुआती वीकेंड भी अच्छा रहा लेकिन वीकडेज में बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार अब धीमी हो गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘हक’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘हक’ ने छठे दिन कितनी की कमाई?

अपनी जबरदस्त कहानी, स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस के लिए ‘हक’ खूब तारीफ पा रही है. हालांकि सोमवार को इसकी कमाई में काफी गिरावट देखी गई. लेकिन लग रहा है कि अब इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलना शुरू हो गया है. दरअसल मंगलवार को इसने कमाई में तेजी दिखाई लेकिन बुधवार को यानी रिलीज के छठे दिन फिर इसके कारोबार में मंदी आई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘हक’ ने रिलीज के पहले दिन 1.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने 3.35 करोड बटोरे तो तीसरे दिन की कमाई 3.85 करोड़ रही. चौथे दिन इसका कलेक्शन 1.05 करोड़ और पांचवें दिन की कमाई 1.75 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को ‘हक’ ने 1.15 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘हक’ के 6 दिनों का कलेक्शन अब 12.90 करोड़ रुपये हो गया है.

‘हक’ ने छठे दिन दिन इन फिल्मों की दी मात

‘हक’ ने रिलीज के छठे दिन धमाकेदार कमाई की है और इसी के साथ इसने कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है. बता दें कि संजय दत्त की द भूतनी के 12.52 करोड़, मेरे हसबैंड की बीवी के 12.25 करोड़ के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

‘हक’ स्टार कास्ट

कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ में यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और शीबा चड्ढा, असीम हट्टंगडी, दानिश हुसैन, नितिन महेश जोशी, राहुल मित्रा और वर्तिका सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 1980 के भारत में सेट की गई है. फिल्म की कहानी शाज़िया बानो (यामी गौतम धर स्टारर) की कहानी है, जिसकी शादी अमीर वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी) से हुई है. अब्बास अचानक घर में दूसरी पत्नी ले आता है और शाज़िया से अपनी शादी तोड़ने के लिए तीन तलाक का सहारा लेता है. इसके बाद, शाजिया अपने पांच बच्चों के भरण पोषण और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है.