हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaq Box Office Collection Day 6:छठे दिन घटी कमाई फिर भी ‘हक’ इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- टोटल कलेक्शन

Haq Box Office Collection Day 6:छठे दिन घटी कमाई फिर भी ‘हक’ इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- टोटल कलेक्शन

Haq Box Office Collection Day 6: इमरान हाशमी और यामी गौतम की ‘हक’ की कमाई में छठे दिन एक बार फिर गिरावट देखी गई. हालांकि इसने कई फिल्मों को धूल भी चटा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी और यामी गौतम की लेटेस्ट कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. रिलीज से पहले ही इसने खूब चर्चा भी बटोर ली थी जिसके चलते इसने ठीक ठाक ओपनिंग की और इसका शुरुआती वीकेंड भी अच्छा रहा लेकिन वीकडेज में बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार अब धीमी हो गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘हक’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

हक’ ने छठे दिन कितनी की कमाई?
अपनी जबरदस्त कहानी, स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस के लिए ‘हक’ खूब तारीफ पा रही है. हालांकि सोमवार को इसकी कमाई में काफी गिरावट देखी गई. लेकिन लग रहा है कि अब इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलना शुरू हो गया है. दरअसल मंगलवार को इसने कमाई में तेजी दिखाई लेकिन बुधवार को यानी रिलीज के छठे दिन फिर इसके कारोबार में मंदी आई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘हक’ ने रिलीज के पहले दिन 1.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने 3.35 करोड बटोरे तो तीसरे दिन की कमाई 3.85 करोड़ रही. चौथे दिन इसका कलेक्शन 1.05 करोड़ और पांचवें दिन की कमाई 1.75 करोड़ रुपये रही.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को ‘हक’  ने 1.15 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘हक’ के 6 दिनों का कलेक्शन अब 12.90 करोड़ रुपये हो गया है.

हक’ ने छठे दिन दिन इन फिल्मों की दी मात
‘हक’ ने रिलीज के छठे दिन धमाकेदार कमाई की है और इसी के साथ इसने कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है. बता दें कि संजय दत्त की द भूतनी के 12.52 करोड़, मेरे हसबैंड की बीवी के 12.25 करोड़  के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

हक’ स्टार कास्ट
कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ में यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और शीबा चड्ढा, असीम हट्टंगडी, दानिश हुसैन, नितिन महेश जोशी, राहुल मित्रा और वर्तिका सिंह सहायक भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 1980 के भारत में सेट की गई है. फिल्म की कहानी शाज़िया बानो (यामी गौतम धर स्टारर) की कहानी है, जिसकी शादी अमीर वकील अब्बास खान (इमरान हाशमी) से हुई है. अब्बास अचानक घर में दूसरी पत्नी ले आता है और शाज़िया से अपनी शादी तोड़ने के लिए तीन तलाक का सहारा लेता है. इसके बाद, शाजिया अपने पांच बच्चों के भरण पोषण और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है.

 

 

Published at : 13 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Yami Gautam Box Office BOX OFFICE COLLECTION Haq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
ट्रेंडिंग
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget