बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी शाहरुख खान और क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली दोनों ही अपनी-अपनी फिल्ड के दिग्गज हैं और दोनों ने ही अपने करियर में जबरदस्त सफलता हासिल की है. वहीं इनकी देश और दुनियाभर में तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख खान और विराट कोहली में से कौन दौलत के मामले में आगे है. चलिए आज यहां इस रिपोर्ट में किंग खान और विराट कोहली की नेटवर्थ से लेकर कार कलेक्शन और घर तक के बारे में सब जानते हैं.

कितनी है शाहरुख खान की नेटवर्थ?

शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. इसी के साथ बॉलीवुड के बादशाह काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने शाहरुख को भारत का सबसे अमीर सेलिब्रिटी घोषित किया है. इस साल उनकी नेटवर्थ 870 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.4 बिलियन डॉलर यानी 12 हजार 490 करोड़ रुपये हो गई है. वह बॉलीवुड के सबसे अमीर सेलिब्रिटी में से एक हैं. इसके साथ, शाहरुख अब दुनिया के सबसे अमीर एंटरटेनर भी बन गए हैं. उन्होंने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल पॉप आइकन टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ बिलेनियर के क्लब में एंट्री की थी.

शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल इनवेस्टमेंट से कमाई करते हैं.

वहीं हुरुन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख की इनकम का मेन सोर्स रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और कोलकाता नाइट राइडर टीम में उनकी हिस्सेदारी है.

शाहरुख ने 2002 में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया था और आज ये भारत के टॉप प्रोडक्शन हाउसों में से एक है, जिसकी एस्टीमेटेड वैल्यू 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

शाहरुख खान का मुंबई में 200 करोड़ का बंगला मन्नत है साथ ही उनका दिल्ली में भी उनका करोड़ों का बंगला है. किंग खान की लंदन और दुबई में भी प्रॉपर्टी हैं.





कितनी है विराट कोहली की नेटवर्थ?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली न केवल एक शानदार खिलाड़ी हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं. 2025 तक, विराट कोहली की एक्सपेक्टेड नेट वर्थ लगभग 1,050 करोड़ रुपये (लगभग 127 मिलियन डॉलर) है. उन्होंने ये संपत्ति क्रिकेट कॉन्ट्रेक्ट,आईपीएल से कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट और कई वेंचर्स से जोड़ी है.

विराट कोहली प्यूमा, एमआरएफ और ऑडी जैसे 30 से ज़्यादा बड़े ब्रांडों के साथ एंडोर्समेंट डील से खूब कमाते हैं.

अकेले एमआरएफ टायर्स से उनकी 100 करोड़ रुपये की डील है. मिंत्रा, पेप्सी, नेस्ले और बूस्ट जैसे ब्रांड्स एंडोर्समेंट से भी विराट खूब कमाई करते हैं

उनके बिजनेस वेंचर में एक फ़ैशन लेबल, जिम चेन और रेस्टोरेंट शामिल हैं.

मैच फीस के अलावा, वह अपने क्रिकेट कॉन्ट्रेक्ट सालाना लगभग 7 करोड़ रुपये कमाते हैं.

विराट वनडे खेलने के लिए 6 लाख रुपये कमाते हैं और टेस्ट के लिए 15 लाख और टी-20 के लिए 3 लाख सैलरी पाते हैं. हालांकि, इन दोनों से विराट ने अब संन्यास ले लिया है.

विराट कोहली का गुड़गांव में 80 करोड़ रुपये का बंगला है वहीं मुंबई में भी एक लक्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट के मालिक हैं.

विराट कोहली का अलीबाग में एक शानदार हॉलिडे होम है और उनका लंदन में भी एक लग्जरी घर है, जिसकी कीमत करोड़ों है.



