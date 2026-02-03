सलमान खान और भूमिका चावला स्टारर फिल्म तेरे नाम आज भी 2000 के शुरुआती दौर की सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है. सलमान और भूमिका की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया था. इस फिल्म के गाने, गहरे जज्बात और दर्दभरा अंत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

यही वजह है कि आज भी ये फिल्म सुर्खियों में बनी रहती है. लेकिन इस फिल्म के एक खास सीन के बारे में इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं..बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते होंगे कि फिल्म में दिखाया गया सबसे असरदार सीन यानी मानसिक अस्पताल श्रीपुरधाम आश्रम के दृश्य को किसी असली पागलखाने में शूट नहीं किया गया था.

गोलकोंडा किले को बनाया गया था श्रीपुरधाम आश्रम

दरअसल, इन सीनों की शूटिंग हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले में की गई थी.सलमान खान के कैरेक्टर राधे को फिल्म में श्रीपुरधाम आश्रम में दिखाया गया था, जिससे कहानी और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी.फिल्ममेकर्स ने गोलकोंड़ा के पुराने हिस्सों और शांत जगहों का इस्तेमाल इस सीन्स के लिए किया था, ताकि मेंटल अस्पताल जैसा माहौल बनाया जा सके.

की मजबूत पत्थर की बनावट और पुराना लुक बिना किसी बड़े सेट के ही डरावना और सच्चा माहौल बनाने में मददगार साबित हुआ.सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी. सलमान खान के करियर में तेरे नाम माइलस्टोन साबित हुई थी.

सलमान खान के राधे के कैरेक्टर को आज भी बहुत याद किया जाता है. अब जब ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है तो दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सलमान खान को राधे के कैरेक्टर में फिर से देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है. यही वजह है कि फैंस को आज भी तेरे नाम के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार रहता है.

