रविवार का दिन देश के लिए खास रहा. दरअसल 20-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त दी और सुपर 8 स्टेज में पहुंत गई. इंडियन टीम को मिली इस जीत से पूरा देश झूम उठा. वहीं बॉलीवुड से साउथ तक के सेलेब्स ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया. अनुपम खेर से अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, अनिल कपूर और ममूटी समेत कई सितारों ने अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ़ की.

अजय देवगन ने भारत की जीत की तारीफ की

अजय देवगन ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, "इस शानदार टीम ने जीत को आसान बना दिया है. क्या खेला है! (हाथ उठाए और नेशनल फ्लैग इमोजी)."

This brilliant team makes winning look like a cakewalk

#IndVsPak #T20WorldCup2026 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 15, 2026

ममूटी ने लिखा देख के लिए गर्व का पल

वहीं साउथ के दिग्गज अभिनेता ममूटी ने ट्वीट किया, "आईसीसी मेन्स टी 20 वर्ल्डकप 2026 में पाकिस्तान पर जीत के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई. देश के लिए गर्व का पल."

Congratulations to the Indian Cricket Team on their victory over Pakistan at the ICC Men’s #T20WorldCup2026



— Mammootty (@mammukka) February 15, 2026

अर्जुन रामपाल ने भी इंडियन टीम को दी बधाई

इंस्टाग्राम पर कई फोटो शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने कैप्शन में लिखा, "हो गया. सुपर 8 में एंट्री करने के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंस है, बधाई हो मेन इन ब्लू, वी लव यू. ईशान किशन 23 को स्पेशल शाउट आउट , हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि 2025 टी 20 वर्ल्डकप 2026."



अनुपम खेर ने मनाया इंडियन टीम की जीत का जश्न

वहीं जब मैच लगभग खत्म होने वाला था, तो अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट किया. जैसे ही इंडिया जीता, अनुपम ज़ोर-ज़ोर से हंसते और भगवान का नाम लेते हुए सुने गए. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, “हर हर महादेव! जय भोलेनाथ। इंडिया वर्सेस पाक.”



अनिल कपूर को इंडियन क्रिकेट टीम पर गर्व

जबकि अनिल कपूर ने अपने एक्स अकाउंट पर इंडियन क्रिकेट टीम की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “और ऐसे होता है (नेशनल फ्लैग, पंच और हाथ उठाए इमोजी). बहुत गर्व है इंडियन क्रिकेट टीम.”

विवेक ओबरॉय ने भी मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न

वहीं विवेक ओबेरॉय ने ट्वीट किया, "यह मौका भी चला गया. ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह 93 और हार्दिक पांड्या7 ने जल्दी विकेट लिए. पूरे मैच में मेरी ही चीख-पुकार से मेरे से कान बज रहे हैं! हमारे ब्लू खिलाड़ियों को और ज़्यादा पावर! इंडिया वर्ससे पाक."