अजय देवगन से अनुपम खेर तक, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से झूमे बॉलीवुड सेलेब्स, कहा- 'क्या खेला है!'
Celebs On T20 World Cup: रविवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को पाकिस्तान पर शानदार जीत मिली. इंडियन क्रिकेट टीम को मिली इस जीत पर बॉलीवुड से साउथ तक के सेलेब्स ने खुशी जताई.
रविवार का दिन देश के लिए खास रहा. दरअसल 20-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त दी और सुपर 8 स्टेज में पहुंत गई. इंडियन टीम को मिली इस जीत से पूरा देश झूम उठा. वहीं बॉलीवुड से साउथ तक के सेलेब्स ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया. अनुपम खेर से अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, अनिल कपूर और ममूटी समेत कई सितारों ने अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ़ की.
अजय देवगन ने भारत की जीत की तारीफ की
अजय देवगन ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, "इस शानदार टीम ने जीत को आसान बना दिया है. क्या खेला है! (हाथ उठाए और नेशनल फ्लैग इमोजी)."
This brilliant team makes winning look like a cakewalk— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 15, 2026
Kya khela hai! 🙌🇮🇳#IndVsPak #T20WorldCup2026
ममूटी ने लिखा देख के लिए गर्व का पल
वहीं साउथ के दिग्गज अभिनेता ममूटी ने ट्वीट किया, "आईसीसी मेन्स टी 20 वर्ल्डकप 2026 में पाकिस्तान पर जीत के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई. देश के लिए गर्व का पल."
Congratulations to the Indian Cricket Team on their victory over Pakistan at the ICC Men’s #T20WorldCup2026— Mammootty (@mammukka) February 15, 2026
A proud moment for the nation 🇮🇳 pic.twitter.com/Vv8GVwxwju
अर्जुन रामपाल ने भी इंडियन टीम को दी बधाई
इंस्टाग्राम पर कई फोटो शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने कैप्शन में लिखा, "हो गया. सुपर 8 में एंट्री करने के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंस है, बधाई हो मेन इन ब्लू, वी लव यू. ईशान किशन 23 को स्पेशल शाउट आउट , हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि 2025 टी 20 वर्ल्डकप 2026."
View this post on Instagram
अनुपम खेर ने मनाया इंडियन टीम की जीत का जश्न
वहीं जब मैच लगभग खत्म होने वाला था, तो अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट किया. जैसे ही इंडिया जीता, अनुपम ज़ोर-ज़ोर से हंसते और भगवान का नाम लेते हुए सुने गए. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, “हर हर महादेव! जय भोलेनाथ। इंडिया वर्सेस पाक.”
View this post on Instagram
अनिल कपूर को इंडियन क्रिकेट टीम पर गर्व
जबकि अनिल कपूर ने अपने एक्स अकाउंट पर इंडियन क्रिकेट टीम की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “और ऐसे होता है (नेशनल फ्लैग, पंच और हाथ उठाए इमोजी). बहुत गर्व है इंडियन क्रिकेट टीम.”
And that’s how it’s done🇮🇳👊🏻🙌🏻— Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 15, 2026
Super proud @BCCI pic.twitter.com/ko1BSwVCEY
विवेक ओबरॉय ने भी मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न
वहीं विवेक ओबेरॉय ने ट्वीट किया, "यह मौका भी चला गया. ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह 93 और हार्दिक पांड्या7 ने जल्दी विकेट लिए. पूरे मैच में मेरी ही चीख-पुकार से मेरे से कान बज रहे हैं! हमारे ब्लू खिलाड़ियों को और ज़्यादा पावर! इंडिया वर्ससे पाक."
Ye mauka bhi..….gaya.— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) February 15, 2026
Absolute mammoth 77 off 40 balls by Ishan Kishan and kickass early wickets by @Jaspritbumrah93 and @hardikpandya7.
My ears are ringing from my own screaming throughout the match!
More and more power to our men in Blue!#IndvsPak https://t.co/omXt7tIqeP
