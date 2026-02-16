शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर और विशाल भारद्वाज की निर्देशित फिल्म ‘ओ'रोमियो’ की अच्छी शुरुआत हुई थी. दूसरे दिन भी वैलेंटाइड डे के मौके पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड ग्रोथ दिखाई. लेकिन रिलीज के तीसरे दिन यानी अपने पहले संडे को इस फिल्म की कमाई में लगभग 30 परसेंट की गिरावट आई और इसकी बड़ी वजह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच रहा. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं ‘ओ'रोमियो’ ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर डाली है?

‘ओ'रोमियो’ ने तीन दिनों में वर्ल्डवाइड़ कितना किया कलेक्शन?

बता दें कि ‘ओ'रोमियो’ ने रिलीज के तीसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की नेट कमाई की जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 30.15 करोड़ नेट ( 35 करोड़ ग्रॉस) होने का अनुमान है. वहीं नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बड़े बजट वाली इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा ने विदेशों में करीब USD 1.3 मिलियन से ज्यादा कमा लिए हैं, जो लगभग.12 करोड़ से ज्यादा है. इससे ओपनिंग वीकेंड में इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 45 करोड़ से ज्यादा हो गई है. ये इतनी महंगी फिल्म के लिए कोई खास अच्छी बात नहीं है

शाहिद की टॉप 10 वर्ल्डवाइड फिल्मों में ओ रोमियो की नहीं हो पाई एंट्री

‘ओ'रोमियो’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई में संडे को गिरावट आने से इसकी पूरा बॉक्स ऑफिस गणित बिगड़ चुका है. वहीं ये फिल्म तीन दिन बाद भी शाहिद की वर्ल्डवाइड टॉप 10 फिल्मों में एंट्री नहीं कर पाई है. बता दें कि शाहिद की 10वीं ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मौसम (54.5 करोड़, कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक) है. ऐसे में इस फिल्म को मात देने के लिए ‘ओ'रोमियो’ को अभी 10 करोड़ के करीब और कमाने की जरूरत है.

शाहिद कपूर के करियर की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फ़िल्में (कोईमोई के मुताबिक वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन)

मंडे टेस्ट में होगी ‘ओ'रोमियो’ की किस्मत तय

आजकल हल्की-फुल्की रोम-कॉम फिल्में इसी रेंज में आ रही हैं, यह फिल्म डार्क और थ्रिलर साइड की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, जिसे कम कमर्शियल माना जाता है, इसलिए यह बुरा रिजल्ट नहीं है, बस इकोनॉमिक्स फिट नहीं बैठते. अब सबकी निगाहें ओ'रोमियो के मंडे होल्ड पर हैं. अगर यह सोमवार का टेस्ट पास कर लेती है और हफ़्ते के दिनों में भी मज़बूती से टिकी रहती है, तो थिएटर में अपना रन खत्म करने तक यह एक अच्छी कमाई तक पहुंच सकती है।