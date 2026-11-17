अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स ने अपने 35 साल से ज्यादा के एक्टिंग करियर में कई दफा स्क्रीन शेयर की है. साल 2027 की शुरुआत में ये दोनों सटर्स एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं. दरअसल अजय देवगन की मुख्य भूमिवा वाली फिल्म गोलमाल 5 नए साल की शुरुआत में ही दस्तक देगी. फिलहाल अजय और अक्षय की ये मूवी अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स 100 करोड़ रुपये तक देने को तैयार है.

गोलमाल 5 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 100 करोड़ का ऑफर

गोलमाल 5 की रिलीज में अभी डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है और अब फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं. इसके 'ऑल-इंडिया' डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को हासिल करने के लिए बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कतार में लगे हैं.

बॉलीवुड हंगामा के एक सूत्र ने बताया, 'बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इसके 'ऑल-इंडिया' डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपये तक की पेशकश कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण गोलमाल फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की शानदार सफलता है.' बता दें कि इस फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही हैं.

कतार में लगीं ये बड़ी-बड़ी कंपनियां

बता दें कि अजय देवगन और अक्षय कुमार की गोलमाल 5 के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने के लिए जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कतार में हैं उनमें 'बिड़ला स्टूडियोज', जियो स्टूडियोज, पेन मारुधर, पैनोरमा स्टूडियोज, और PVR INOX पिक्चर्स आदि शामिल हैं.

रोहित शेट्टी लेंगे फैसला

सूत्र ने ये जानकारी भी दी है कि फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी प्रोडक्शन पार्टनर्स ऑटम स्टूडियोज और कथा एंटरटेनमेंट स्टूडियोज से चर्चा करके फैसला लेंगे कि आखिर राइट्स किसे दिए जाए. वो इस बात से खुश हैं कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स 100 करोड़ रुपये तक देने को तैयार है.

कब रिलीज होगी 'गोलमाल 5'?

अजय देवगन, तुषार कपूर, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और अरशद वारसी जैसे स्टार्स से सजी फिल्म 'गोलमाल 5' सिनमाघरों में 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसमें अक्षय कुमार निगेटिव रोल में नजर आएंगे. बता दें कि फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये तक है.

गोलमाल फ्रेंचाइजी की फिल्मों का कलेक्शन

गोलमाल- 29.33 करोड़ रुपये

गोलमाल रिटर्न्स- 51.12 करोड़ रुपये

गोलमाल 3- 106.34 करोड़ रुपये

गोलमाल अगेन- 205.69 करोड़ रुपये.