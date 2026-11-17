बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों माइथोलॉजिकल फिल्में छाई हुई हैं. पहले 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज किया. फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. वहीं अब 'रामायण' को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने 1400 करोड़ के करीब कमाई कर ली है. ऐसे में आइए जानते हैं अपकमिंग 5 माइथोलॉजिकल फिल्मों के बारे में.

'रामायण 2'

'रामायण 2' को लेकर भी चर्चा है. फिल्म पहले 2027 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब 2028 में रिलीज होगी. इस फिल्म में राम और रावण के बीच 'युद्ध' देखने को मिलेगा. फिल्म को नितेश तिवारी ही डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

'जय हनुमान'

इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में हैं. फिल्म में ऋषभ शेट्टी हनुमान का किरदार निभाते दिखेंगे. फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है. पोस्टर में ऋषभ भगवान राम की मूर्ति हाथ में लिए दिख रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर प्रशानत वर्मा है. फिल्म में एम.एम. कीरवानी म्यूजिक दे रहे हैं. इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

View this post on Instagram A post shared by Chay Akkineni (@chayakkineni)

'कृष्णावतारम 2'

ये फिल्म 2028 में रिलीज होगी. इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट्ट, निवासिनी कृष्णन, जैकी श्रॉफ, जे कार्तिक जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें- थिएटर हाउसफुल, बॉक्स ऑफिस धमाका, इन डायरेक्टर्स ने दी दो-दो 1000 करोड़ी फिल्में

'वृषकर्म'

फिल्म में नागा चैतन्य और मीानक्षी चौधरी, जयराम जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को कार्तिक वर्मा दंडूने डायरेक्ट किया है. सुकुमार ने फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है. फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होनी है.

'महाकाली'

इस फिल्म को पूजा अपर्णा कोलरू ने डायरेक्ट किया है, फिल्म में श्रेया रेड्डी लीड रोल में हैं. वो काली मां का रोल प्ले कर रही हैं. वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य के रोल में हैं. फिल्म 8 जनवरी 2027 में रिलीज हो रही है. फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया.