सनी देओल की आने वाली फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर डॉक्टरों की ओर से उठाए गए विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला खत्म हो गया है. फिल्म के ट्रेलर पर डॉक्टरों ने आपत्ति जताई थी. उनका आरोप था कि इसमें डॉक्टरों को गलत और बदनाम करने वाले तरीके से दिखाया गया है.

इस पर डॉक्टरों के एक समूह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, फिल्म के निर्माता की ओर से ट्रेलर और पूरी फिल्म में डिस्क्लेमर लगाने का भरोसा दिए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.

ट्रेलर में डॉक्टरों की गलत छवि दिखाने का आरोप

डॉ. निशांत सोनी और अन्य डॉक्टरों ने याचिका में कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को गलत तरीके से पेश किया गया है. इससे आम लोगों के बीच डॉक्टरों को लेकर गलत धारणा बन सकती है. डॉक्टरों का कहना था कि देश के कई हिस्सों में पहले से ही मरीजों के परिजनों की ओर से डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में फिल्मों में डॉक्टरों को नकारात्मक रूप में दिखाना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ा सकता है.

डॉक्टरों की दलील ऐसी फिल्मों से बढ़ सकती है हिंसा

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कई बार मरीज की मौत या इलाज से नाराज परिजन डॉक्टरों को निशाना बनाते हैं. ऐसे माहौल में अगर फिल्मों में पूरे मेडिकल पेशे को गलत या भ्रष्ट दिखाया जाएगा तो लोगों के मन में डॉक्टरों के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ सकता है. डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

निर्माता ने कहा- मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का रीमेक है सूर्या

फिल्म निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कोर्ट में कहा कि सूर्या मलयालम फिल्म जोसेफ का रीमेक है. मूल फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था. उन्होंने ये भी बताया कि मलयालम फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. निर्माता की ओर से कोर्ट को भरोसा दिया गया कि फिल्म के ट्रेलर और पूरी फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर लगाया जाएगा. इसमें बताया जाएगा कि फिल्म काल्पनिक कहानी पर आधारित है और मलयालम फिल्म जोसेफ का रूपांतरण है.

कोर्ट ने कहा- डिस्क्लेमर लगाने के भरोसे के बाद आदेश की जरूरत नहीं

जस्टिस अमित महाजन ने निर्माता की ओर से दिए गए भरोसे को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि जब मूल मलयालम फिल्म रिलीज हो चुकी है और उस पर किसी प्राधिकरण ने प्रतिबंध नहीं लगाया है. साथ ही निर्माता ने डिस्क्लेमर लगाने की बात भी मान ली है तो इस याचिका में अलग से कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने साफ किया कि याचिका का निपटारा डॉक्टरों की आशंका और निर्माता की ओर से दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि उस समय तक फिल्म को कोई अनुमति नहीं दी गई थी.

पहले भी खारिज हो चुकी है फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. इस याचिका में भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. डॉक्टरों का आरोप था कि फिल्म के ट्रेलर में मेडिकल कर्मचारियों के साथ शारीरिक हिंसा को बहादुरी के रूप में दिखाया गया है और पूरे चिकित्सा पेशे को भ्रष्ट बताने की कोशिश की गई है.

20 नवंबर को रिलीज होनी है फिल्म

सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सूर्या अंत से आरंभ तक 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब फिल्म के ट्रेलर और फिल्म में डिस्क्लेमर लगाने के निर्माता के भरोसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्टरों की ओर से उठाया गया मुद्दा फिलहाल खत्म हो गया है. हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट में इस फिल्म से जुड़ी कानूनी चुनौती अभी बनी हुई है..