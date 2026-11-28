बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने एक बार फिर अपने अनोखे और खास कदम से लोगों का दिल जीत लिया है. उन्होंने हाल ही में कैंसर से जंग जीत चुके बच्चों के लिए रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की एक खास स्क्रीनिंग रखी. ये आयोजन मुंबई के IMAX मिराज सिनेमा में किया गया, जहां विवेक अपने माता-पिता सुरेश और यशोधा ओबेरॉय के साथ पहुंचे. इस खास मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ फिल्म देखी और उनके साथ कुछ यादगार पल बिताए.

कैंसर से जंग जीत चुके बच्चों के लिए खास स्क्रीनिंग

विवेक ओबेरॉय ने ये खास स्क्रीनिंग कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA) के साथ मिलकर आयोजित की थी. इसका मकसद कैंसर से जंग जीत चुके बच्चों को कुछ खुशी भरे पल देना था. इलाज और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद इन बच्चों के लिए ये फिल्म देखना एक खास अनुभव रहा. विवेक ने इस पहल के जरिए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की.

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कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं विवेक ओबेरॉय

विवेक ओबेरॉय लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद करते आ रहे हैं. वो कई बार ऐसे बच्चों और उनके परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं. फिल्म 'रामायण' से भी उनका खास जुड़ाव है. अभिनेता इस फिल्म में विद्युतजिह्वा का किरदार निभा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्म से मिलने वाली अपनी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए देने का फैसला किया है.

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'रामायण' में नजर आए ये सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्वा के किरदार में नजर आ रहे हैं. 'रामायण' 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है.