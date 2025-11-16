हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हिंदी फिल्मों के लिए सही नहीं बॉलीवुड शब्द', सुभाष घई ने इस वजह से जताई नाराजगी

'हिंदी फिल्मों के लिए सही नहीं बॉलीवुड शब्द', सुभाष घई ने इस वजह से जताई नाराजगी

Subhash Ghai Post: बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई ने पोस्ट शेयर कर हाल ही में एक मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की हॉलीवुड से तुलना करना गलत है और यह इंडियन सिनेमा की विरासत का अपमान भी है.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन सिनेमा हमेशा से अपनी विविधता, सांस्कृतिक गहराई और अनूठी कहानी कहने की शैली के लिए जाना जाता रहा है. रविवार को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने इसी विषय पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि बॉलीवुड की हॉलीवुड से तुलना करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह इंडियन सिनेमा की विरासत का अपमान भी है. सुभाष घई ने कहा कि हमारे सिनेमा का इतिहास इतना समृद्ध है कि उसे किसी विदेशी इंडस्ट्री से तुलना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

शेयर किया पोस्ट
सुभाष घई ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह मुद्दा उठाया. रविवार को उन्होंने जागरण फिल्म फेस्टिवल से अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह रेड कार्पेट पर नजर आ रहे थे. उन्होंने बताया कि इस आयोजन के बैकड्रॉप पर पंजाबी और असमिया फिल्म इंडस्ट्री के नाम प्रमुखता से लिखे थे और उनके ऊपर पॉलीवुड और ऑलीवुड जैसे नाम भी मौजूद थे.

पॉलीवुड और ऑलीवुड जैसे नामों पर घई ने नाराजगी जताई और इसे कलाकारों के प्रति एक तरह का अपमान बताया. उनका कहना था कि ऐसे नाम रखने से दुनियाभर में यह संदेश जाता है कि ये फिल्म इंडस्ट्रीज किसी विदेशी उद्योग की नकल कर रही हैं, जबकि उनके पास अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान है.

 
 
 
 
 
'बॉलीवुड' शब्द सही नहीं- सुभाष घई
अपने पोस्ट में घई ने कहा कि 'बॉलीवुड' शब्द भी हिंदी फिल्मों के लिए उचित नहीं है. यह शब्द ऐसा दिखाता है कि हिंदी फिल्में हॉलीवुड की कॉपी या उसका छोटा रूप हैं, जो पूरी तरह गलत और अपमानजनक है.

उन्होंने दादा साहब फाल्के, गुरु दत्त, महबूब खान और वी.शांताराम जैसे दिग्गज फिल्मकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महान कलाकारों ने हिंदी सिनेमा को अपनी मेहनत और रचनात्मकता से एक नई ऊंचाई दी है.

ऐसे में उनकी बनाई विरासत को कमतर दिखाना किसी भी तरह सही नहीं है. घई ने सभी से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि भारतीय सिनेमा की असली पहचान और गरिमा को बचाया जा सके.

फोटो शेयर कर अगली फिल्म की दी जानकारी
हाल ही में सुभाष घई ने साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'अपना सपना मनी मनी' से रितेश देशमुख की एक फोटो साझा की थी और फैंस को बताया था कि उनकी अगली फिल्म में रितेश देशमुख होंगे. इस फोटो में रितेश लड़की के रूप में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में रितेश ने एक ठग का किरदार निभाया था. इस घोषणा से फैंस का उत्साह बढ़ गया, हालांकि फिल्म के टाइटल, अन्य कलाकार और कहानी के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Published at : 16 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Subhash Ghai Bollywood HollyWood
Embed widget