स्टारकिड होकर भी एक्टिंग से दूर हैं सोनू सूद के बेटे ईशान सूद, जिमनास्टिक में दिखाते हैं जलवे
Eshaan Sood Photos: आज हम आपको उस स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जो स्टार का बेटा होकर भी एक्टिंग से दूर हैं. उनकी दिलचस्पी बड़े पर्दे से ज्यादा जिमनास्टिक में है.
बॉलीवुड में स्टारकिड्स के इन दिनों अच्छे खासे चर्चे हैं. हाल ही में कई फिल्मों में और प्रोजेक्ट्स में स्टारकिड्स का काम दर्शकों के सामने आया है. आज हम एक ऐसे स्टार के बेटे की बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के जरिए अपना रुतबा कायम कर चुके हैं बल्कि अपने नेक और मददगार कामों के लिए भी अच्छे खासे चर्चित रहते हैं.
बेहद हैंडसम हैं सोनू सूद के बेटे
बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर सोनू सूद की. सोनू सूद ना सिर्फ हैंडसम हैं बल्कि उनका स्टाइल स्टेटमेंट लाखों दर्शकों को दीवाना बनाता है. सोनू अपने करियर में कई हिट फिल्में दे चुके हैं. लेकिन आज यहां हम बात सोनू के बेटे की कर रहे हैं. जिनमें फैन्स एक नया यंग बॉलीवुड स्टार देखने लगे हैं. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईशान की एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है.
फिटनेस फ्रीक हैं सोनू सूद के बेटे ईशान सूद
दरअसल सोनू सूद के बेटे का नाम ईशान सूद की दिलचस्पी जिमनास्टिक और डांस में है. जिसमें वो अपने जलवे भी बिखेरते रहते हैं. इसका सबूत ईशान का सोशल मीडिया अकाउंट देता है. जहां पिता की ही तरह अच्छे खासे एक्टिव हैं और वक्त वक्त पर अपने फोटो फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं. उन्हें इंस्टाग्राम हैंडल पर 46000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
सोनू सूद का वर्कफ्रंट
बात करें सोनू सूद के वर्कफ्रंट की तो एक्टर आखिरी बार फिल्म ‘फतेह’ में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था. अब एक्टर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं. जिनपर वो काम कर रहे हैं. इसके अलावा सोनू जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी आगे रहते हैं. कोरोनाकाल में भी एक्टर ने गरीब लोगों की खूब मदद की थी. जिसके बाद उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा था.
