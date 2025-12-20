सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा और अपने पति जहीर इकबाल का साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस सेलिब्रेशन की झलक अब सामने आ गई है. जिसमें परिवार और दोस्तों की मौजूदगी के बीच ससुर शत्रुघ्न और दामाद जहीर की भी जबरदस्त बॉन्डिंग दिख रही है. इस सेलिब्रेसन की वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है.

सोनात्री सिन्हा ने एक साथ सेलिब्रेट किया पति और पति का बर्थडे

दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा रूपारेल ने दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दामाद जहीर इकबाल के जन्मदिन सेलिब्रेशन की वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है. .पूजा द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पति जहीर इकबाल के बीच में बैठी हुई हैं और फिर वे दोनों का हाथ पकड़कर केक काटती दिखती हैं

वहीं इस दौरान एक्ट्रेस काफी खुश लग रही हैं. वीडियो में ससुर शत्रुघ्न सिन्हा की अपने दामाद जहीर इकबाल संग जबरदस्त बॉन्डिंग भी दिख रही है. दोनों केक काटने के बाद एक दूसरे को केक खिलाते हुए भी नजर आते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Pooja Ruparel (@poojaruparel)

शत्रुघ्न 9 को तो जहीर 10 को सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे

एक और वीडियो में दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी भी अपने दोस्त शत्रुघ्न की जन्मदिन पार्टी का एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं. वहीं सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा भी अपने परिवार को खुश देखकर मुस्कुरा रही हैं. बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और जहीर इकबाल का जन्मदिन एक दिन के अंतर पर पड़ता है. दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं, जबकि जहीर 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. अपने पिता और पति के जन्मदिन के मौके पर, सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के दो सबसे जरूरी मैन को हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं.