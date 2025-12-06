'मैं ऐसा करने वाली पहली नहीं हूं...', जहीर इकबाल संग इंटरफेथ मैरिज को लेकर हुई ट्रोलिंग पर बोलीं सोनाक्षी सिन्हा
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा ने एक बार फिर जहीर संग अपनी इंटरफेथ मैरिज को लेकर हुई चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वो ऐसा करने वाली पहली इंसान नहीं हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग शादी की थी. वहीं इंटरफेथ मैरिज के कारण एक्ट्रेस को काफी ट्रोल होना पड़ा. अब सोनाक्षी सिन्हा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर ज़हीर इक़बाल के साथ अपने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर हो रही चर्चाओं और आलोचनाओं के बारे में खुलकर बात की है.
सोनाक्षी ने जहीर संग अपनी इंटरफेथ मैरिज पर क्या कहा?
जून 2024 में अपनी शादी के बाद आए रिएक्शनंस याद करते हुए उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ शोर है, हां, यह बिल्कुल शोर है क्योंकि, जैसा आपने कहा, मैं ऐसा करने वाली पहली इंसान नहीं हूं, मैं आखिरी भी नहीं बनूंगी."
सोनाक्षी ने अपनी शादी के दिन निगेटिविटी को दूर रखा
बातचीत के दौरान जब सोहा ने निगेटिव कमेंट्स और वह इन सब से कैसे निपटती हैं, इस बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा, "यह एक मैच्योर्ड महिला की लाइफ चॉइस है, जिसे मैं जानती भी नहीं, हर किसी की किसी न किसी वजह से इसमें राय थी, जिसे मैं समझ नहीं पाई. और उस समय यह सब वाकई बेवकूफी भरा लगा." सोनाक्षी ने आगे कहा,"सच कहूँ तो, उस पल में सब कुछ हमारे बारे में था, और यह कुछ ऐसा था जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे. और आखिरकार यह सच हो रहा था. यह हो रहा था. और हम वाकई बहुत, बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थे कि आखिरकार हम एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता पा रहे हैं, और यह हमारे लिए बहुत खूबसूरत था."
View this post on Instagram
'मैं एक भी निगेटिव कमेंट नहीं पढ़ना चाहती थी'
उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत मुश्किल है, खासकर उस समय जब आप चाहते हैं कि आपके लिए सिर्फ़ पिजिटिविटी ही आए. हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, इसलिए मुझे अपने कमेंट्स रोकने पड़े. मैं अपने बिग डे पर अपने, अपने साथी या अपने परिवार के बारे में एक भी निगेटिव बात नहीं पढ़ना चाहती थी."
सात साल डेटिंग करने के बाद की थी शादी
ज़हीर और सोनाक्षी ने शादी से पहले सात साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों की पहली मुलाक़ात 2013 में सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी. हालांकि, 2017 में, ट्यूबलाइट की आफ्टर-पार्टी के दौरान, दोनों के बीच एक चिंगारी भड़की और दोनों घंटों बातें करते रहे. 2024 में, दोनों ने अपने परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सोनाक्षी के मुंबई स्थित घर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक सिविल सेरेमनी में शादी कर ली थी.
बाद में उन्होंने इंडस्ट्री के अपने साथियों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था. अपनी शादी के बाद से, यह जोड़ा काफ़ी ट्रैवल कर रहा है और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने एक्साइटिंग एक्सपीरियंस की झलक शेयर करता रहता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL