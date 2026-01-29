'इंडस्ट्री में नई मिसाल पेश की', अरिजीत सिंह को मिला सोना मोहपात्रा का साथ

मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में ऐलान करते हुए बताया कि वे अब प्लेबैक सिंगिग के नए प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे. बुधवार को मशहूर सिंगर सोना मोहनपात्रा ने सिंगर का समर्थन किया.

सिंगर ने उनके इस कदम को बहुत पॉजिटिव बताया. उनका कहना है कि अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना किसी अंत जैसा नहीं है, बल्कि यह आजादी और नए सफर की शुरुआत है. यह उनका अपना निजी फैसला है और इसके पीछे निजी वजहें जरूर मजबूत होंगी.

सोना ने किया सपोर्ट

सोना ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा कि अरिजीत जैसे बड़े सिंगर ने ऐसा करके इंडस्ट्री में एक नई मिसाल पेश की है. पहले किसी ने खुद के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा. उन्होंने लिखा, "खुद के लिए जगह बनाना, खुद को ढूंढना, अपनी शर्तों पर संगीत रचना और गाना यह एक बहादुरी का काम है."

सोना का कहना है कि उनके इस फैसले से कई सिंगर्स को फायदा होगा. उन्होंने लिखा, "आजकल कई अच्छे सुरों वाले सिंगर्स सिर्फ डेमो गाने तक ही सीमित रह जाते हैं. उन्हें असल में गाना गाने का मौका कम मिल पाता है."

गायिका ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सच्चाई बताते हुए कहा कि यहां पर रिस्क नहीं लिया जाता. उन्होंने लिखा, "एक ही आवाज को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित लगता है. डेमो सिंगर्स को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ मौके का लालच दिया जाता है. कई बार म्युजिक डायरेक्टर थक जाते हैं, और मजबूर होकर आखिर में वही पुरानी आवाज चुन लेते हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "अरिजीत, आपको सलाम! यह नया रास्ता आपको खुशी, संतोष और रचनात्मकता दे."

सोना का कहना है कि हम इसे अलविदा जैसा क्यों देखें? अरिजीत संगीत बना रहे हैं, गायब नहीं हो रहे. आखिर हमें नई आवाजों, नए रंगों और नई कल्पनाओं से डर क्यों लगता है? क्या हम पूरी जिंदगी एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खाते रहना चाहते हैं?

सोना ने उन कलाकारों को सलाम किया जो डर के बजाय आजादी चुनते हैं. यहा उनका सफर का अंत नहीं बल्कि यहीं से उनका नया दौर शुरू होता है.

अंत में सोनम ने लिखा, "अरिजीत सिंह को सलाम, जो वे आने वाले समय में बनने वाले है. उस ओरिजिनल म्यूजिक को सलाम जो किसी फिल्म इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप मौजूद है और फलता-फूलता है."

