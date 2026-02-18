हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे लिए पिता समान थे', सलीम खान की सेहत की खबर सुनते ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हुईं भावुक

'मेरे लिए पिता समान थे', सलीम खान की सेहत की खबर सुनते ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हुईं भावुक

सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी सोमी अली ने अक्सर उन पर तरह-तरह के आरोप ही लगाए हैं. लेकिन, अब तब सलमान के पिता सलीम खान अस्पताल में एडमिट हैं तो उन्होंने उनके लिए अपना प्यार जाहिर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर स्क्रिप्ट राइट और सलमान खान के पिता सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया. ऐसे में फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं.

इसी बीच सलमान खान को लेकर अक्सर कड़वे बोल बोलने वाली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने भी पोस्ट शेयर कर सलीम खान के हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है. अपने पोस्ट में सलीम खान को सोमी अली ने बिता के समान बताया है. मालूम हो फिलहाल सलीम खान लीलावती अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर उनके हेल्थ से जुड़े अपडेट शेयर करेंगे.

सलीम खान के हेल्थ को लेकर सोमी अली हुईं इमोशनल

इसी बीच सोमी ने बेहद ही इमोशनल पोस्ट शेयर कर उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है. उन्होंने पोस्ट में उन दिनों का जिक्र भी किया है, जब वो सलीम खान के घर में रहा करती थीं.

सोमी ने पोस्ट में लिखा,'ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया कि सलीम खान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दुनिया के लिए वो बेशक एक महान लेखक हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को बनाया और शोले जैसी अमर फिल्म बनाई. वो मेरे लिए पिता समान थे. उनके घर में रहते हुए मुझे बेटी की तरह प्यार मिला. साथ बैठकर खाना, धर्म पर गहरी बातें, जहां हर मजहब को एक समान माना जाता था. उन्होंने सिखाया कि भगवान किसी भी सिद्धांत से बड़े होते हैं और कहानी में ड्रामे के साथ सच्चाई होना जरूरी है. उनकी प्रतिभा ने सिनेमा का इतिहास बनाया.उनकी इंसानियत ने लोगों को संवारा.मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.वो मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

अपने इमोशनल पोस्ट के साथ सोमी ने काफी महत्वपूर्ण टैग का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा-#prayingformyfather #thankyouforgivingmeahome #thankyouforallthelove #prayingforyousalimuncle. सोमी का ये पोस्ट बताता है कि सलीम खान अभी भी उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं.

ये भी पढ़ें:-'मेरी जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा...'खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश

Published at : 18 Feb 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Salim Khan Somy Ali SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मेरे लिए पिता समान थे', सलीम खान की सेहत की खबर सुनते ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हुईं भावुक
सलीम खान की सेहत की खबर सुनते ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हुईं भावुक
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान की अब कैसी है तबीयत? 11 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे डॉक्टर
लाइव: सलीम खान की अब कैसी है तबीयत? 11 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे डॉक्टर
बॉलीवुड
Bhabhi Ji Ghar Par Hain Final BO: डिजास्टर साबित हुई ‘भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन’, जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
डिजास्टर साबित हुई ‘भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन’, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 26: ‘बॉर्डर 2’ का जलवा बरकरार, चौथे मंगलवार फिर बढ़ाई रफ्तार, जानें-कर डाला कितना कलेक्शन
‘बॉर्डर 2’ का जलवा बरकरार, चौथे मंगलवार फिर बढ़ाई रफ्तार, जानें-कर डाला कितना कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार, जो डुबो सकता है अमेरिका का सबसे ताकतवर जहाज, जानें पावर
Home Tips
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
प्लास्टिक स्क्रबर को कहें अलविदा! नारियल से घर पर तैयार करें बर्तन साफ करने का नेचुरल स्क्रबर
यूटिलिटी
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
रात के 10 बजते ही ट्रेन में लागू हो जाते हैं ये नियम, आपको पता होनी चाहिए ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget