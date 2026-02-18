सलीम खान की सेहत की खबर सुनते ही सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हुईं भावुक

बॉलीवुड के पॉपुलर स्क्रिप्ट राइट और सलमान खान के पिता सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया. ऐसे में फैंस से लेकर सेलेब्स तक उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं.

इसी बीच सलमान खान को लेकर अक्सर कड़वे बोल बोलने वाली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने भी पोस्ट शेयर कर सलीम खान के हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है. अपने पोस्ट में सलीम खान को सोमी अली ने बिता के समान बताया है. मालूम हो फिलहाल सलीम खान लीलावती अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर उनके हेल्थ से जुड़े अपडेट शेयर करेंगे.

सलीम खान के हेल्थ को लेकर सोमी अली हुईं इमोशनल

इसी बीच सोमी ने बेहद ही इमोशनल पोस्ट शेयर कर उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है. उन्होंने पोस्ट में उन दिनों का जिक्र भी किया है, जब वो सलीम खान के घर में रहा करती थीं.

सोमी ने पोस्ट में लिखा,'ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया कि सलीम खान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दुनिया के लिए वो बेशक एक महान लेखक हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को बनाया और शोले जैसी अमर फिल्म बनाई. वो मेरे लिए पिता समान थे. उनके घर में रहते हुए मुझे बेटी की तरह प्यार मिला. साथ बैठकर खाना, धर्म पर गहरी बातें, जहां हर मजहब को एक समान माना जाता था. उन्होंने सिखाया कि भगवान किसी भी सिद्धांत से बड़े होते हैं और कहानी में ड्रामे के साथ सच्चाई होना जरूरी है. उनकी प्रतिभा ने सिनेमा का इतिहास बनाया.उनकी इंसानियत ने लोगों को संवारा.मैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.वो मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

अपने इमोशनल पोस्ट के साथ सोमी ने काफी महत्वपूर्ण टैग का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा-#prayingformyfather #thankyouforgivingmeahome #thankyouforallthelove #prayingforyousalimuncle. सोमी का ये पोस्ट बताता है कि सलीम खान अभी भी उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं.

ये भी पढ़ें:-'मेरी जिंदगी का सबसे सुन्दर तोहफा...'खेसारी लाल यादव ने खास अंदाज में किया पत्नी चंदा को बर्थडे विश