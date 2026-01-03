'धड़क 2', 'फोन भूत' और 'गली बॉय' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने रीमेक फिल्मों में काम करने पर खुलकर अपनी बात रखी. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने 'डियर कॉमरेड' की रीमेक में काम करने को अफवाह करार दिया.

सिद्धांत चतुर्वेदी ने साल 2019 की तेलुगू सुपरहिट फिल्म डियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक में अपनी कास्टिंग की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है. हाल ही में खबरें आई थीं कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म का रीमेक बना रही है और सिद्धांत के साथ प्रतिभा रांता लीड रोल में होंगी. लेकिन सिद्धांत ने इंस्टाग्राम अकाउंंट पर साफ कर दिया कि यह खबर गलत है.

सिद्धांत ने तोड़ी चुप्पी

सिद्धांत ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा है "सिद्धांत अपकमिंग फिल्म में प्रतिभा रांता के साथ नजर आएंगे." अफवाह पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने लिखा, “दोस्तों, साफ कर दूं कि यह सच नहीं है. अब मेरे लिए कोई रीमेक नहीं, मैं ओरिजिनल फिल्म और एक्टर्स का फैन हूं, उन्हें बहुत प्यार और सम्मान, आप सभी का धन्यवाद.”





उन्होंने आगे बताया कि वह टैलेंटेड अभिनेत्री के साथ भविष्य में काम करना चाहेंगे. उन्होंने बताया, “ मैं बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री प्रतिभा रांता के साथ किसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट पर साथ काम करना पसंद करूंगा.”

साल 2019 में रिलीज हुई डियर कॉमरेड विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी के लिए मशहूर हुई थी. फिल्म लव स्टोरी के साथ गुस्से और इमोशनल स्ट्रगल की कहानी थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. धर्मा प्रोडक्शंस ने इसके रीमेक राइट्स पहले ही खरीद लिए थे, लेकिन कुछ वजहों से यह प्रोजेक्ट रुक गया था. अब खबर थी कि सिद्धांत और प्रतिभा इस रीमेक में नजर आएंगे. सिद्धांत धड़क 2 में तृप्ति डिमरी के साथ काम कर चुके हैं, जो एक रीमेक थी. ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह ओरिजिनल कंटेंट की ओर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं.

वहीं, लापता लेडीज में काम कर चुकीं प्रतिभा रांता ने भी इस अफवाह पर रिएक्ट किया है. उन्होंने हाल ही में कहा कि बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऐसी खबरें न फैलाएं, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होता है.

