सस्पेंस ऐसा कि सिर घूम जाए, OTT पर मौजूद ये 5 धांसू बॉलीवुड थ्रिलर्स उड़ा देंगी आपकी नींद

बॉलीवुड में कई ऐसी थ्रिलर फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक आपको उलझाकर रखती है. इनमें सस्पेंस, क्राइम और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिनका अंदाजा लगाना आसान नहीं है. अगर आपको भी दिमाग घुमा देने वाली कहानियां और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स पसंद हैं, तो ये 5 फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए.

आइए जानते हैं इन फिल्मों की कहानी और इन्हें आप ऑनलाइन कहां देख सकते हैं.

ए थर्सडे

यामी गौतम की ए थर्सडे एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जो साल 2022 को रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक प्ले-स्कूल टीचर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 16 बच्चों को बंधक बना लेती है. फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है.

बदला

अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की ये मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कहानी एक ऐसी महिला की है, जिस पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप लगता है और वो एक वकील की मदद से सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. बदला की IMDB रेटिंग 7.8 है.

जलसा

विद्या बालन और शेफाली शाह की ये थ्रिलर फिल्म 2022 को रिलीज हुई थी. कहानी एक हिट-एंड-रन केस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पत्रकार और एक मां की जिंदगी में कई मुश्किल सवाल खड़े कर देता है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसे IMDB पर 6.6 की रेटिंग मिली है.

मिसिंग

मनोज बाजपेयी और तब्बू की इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में एक कपल की छुट्टियों के दौरान उनकी छोटी बेटी अचानक गायब हो जाती है. इसके बाद बच्ची को ढूंढने की कोशिश में कई रहस्य सामने आते हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. इसकी IMDB रेटिंग 5.8 है.

मॉम

श्रीदेवी की 'मॉम' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है, जो साल 2017 को रिलीज हुई थी. कहानी एक मां की है, जो अपनी बेटी के साथ हुए अपराध के दोषियों को सजा दिलाने के लिए खुद कदम उठाती है. इसे जी5 पर देख सकते हैं. 'मॉम' को IMDB पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है.