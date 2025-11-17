हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबड़े पर्दे पर फिर गदर मचाएगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी, 50 साल बाद इस दिन रिलीज हो रही 'शोले'

बड़े पर्दे पर फिर गदर मचाएगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी, 50 साल बाद इस दिन रिलीज हो रही 'शोले'

Sholay The Final Cut Release Date: अमिताभ और धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्म शोले एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. दिलचस्प बात ये है कि ये अनकट वर्जन में रिलीज हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 11:28 AM (IST)
‘शोले’ बॉलीवुड की आइकॉनिक क्लासिक फिल्म है. इसके गानों से लेकर किरदारों और डायलॉग्स को आज भी खूब पसंद किया जाता है. यूं कहिए कि ये शानदार फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है. वहीं यंग जनरेशन भी अब इस आइकॉनिक फिल्म को फिर से बड़े पर्दे पर नए अंदाज में देख सकेगी. जी हां ‘शोले’ के 50 साल पूरे होने की खुशी में ‘शोले’- द फाइनल कट’ के नाम से ये फिल्म बड़े पर्दे पर फिर से आ रही है. जानते हैं इसे कब सिनेमाघरों में देख सकेंगे?

‘शोले द फाइनल कट’ कब हो रही रिलीज?
‘शोले’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर गदर काटने आ रही है. हालांकि इस बार इस क्लासिक फिल्म का अंदाज नया है. दरअसल इस बार ये  ‘शोले द फाइनल कट’ नाम से  4K वर्जन में रिलीज हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि रमेश सिप्पी ने ‘शोले’ के 50 साल पूरी होने की खुशी में इसे ओरिजनल अनकट वर्जन में थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया है. इसका मतलब ये है कि 1975 में आई ‘शोले’ में जो सीन डिलीट किए गए थे उन्हें अब ‘शोले द फाइनल कट’ मे देखा जा सकेगा.

बता दें कि मेकर्स ने ‘शोले द फाइनल कट’ की रिलीज डेट अनाउंट करते हुए इंस्टाग्राम पर इसका पोस्टर भी शेयर किया है. जिसके ठाकुर और गब्बर की झलक दिख रही है. इसके साथ ही पोस्ट में फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की गई है. जिसमें लिखा है, “ शोले: द फाइनल कट'  सिनेमाघरों में 12 दिसंबर 2025 को,  फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 4k और डॉल्बी 5.1 में रीस्टोर किए गए ओरिजनल अनकट वर्जन का पहली बार एक्सपीरियंस करें.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sippy Films (@sippyfilms)

ओरिजनल अनकट एंडिंग देख सकेंगे दर्शक
इस रिलीज़ को ऐतिहासिक बनाने वाली बात यह है कि इसमें फ़िल्म के ओरिजनल अनकट एंड को फिर से दिखाया गया है. जो पांच दशकों में पहली बार पब्लिकली स्क्रीन पर दिखाया जाएगा. 1975 में रिलीज़ होने से पहले, भारत में इमरजेंसी के दौरान लगाए गए कड़े सेंसरशिप के कारण इसके क्लाइमेक्स में बदलाव किया गया था. अब, दर्शक आखिरकार शोले को ठीक वैसे ही देख पाएंगे जैसा निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे.

बता दें कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे दमदार कलाकारों से सजी शोले भारतीय सिनेमा की मास्टर पीस में से एक है. हालांकि नई फिल्मों ने इसके बॉक्स ऑफिस नंबरों को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी यह भारत की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं. वहीं ‘शोले द फाइनल कट’ के रिलीज होने की अनाउंसमेंट होने के बाद से फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

Published at : 17 Nov 2025 11:28 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Dharmendra Sholay Jaya Bachchan Hema Malini Sholay The Final Cut
