हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'खुद को सुधारो..' रिश्तों में बेवफाई को जायज ठहरा बुरी फंसी शहनाज गिल, सोशल मीडिया यूजर्स सुना रहे खरी खोटी

'खुद को सुधारो..' रिश्तों में बेवफाई को जायज ठहरा बुरी फंसी शहनाज गिल, सोशल मीडिया यूजर्स सुना रहे खरी खोटी

शहनाज गिल आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. वहीं, कभी अपनी बेबाकी की वजह से उन्हें ट्रोल भी होना पड़ जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Feb 2026 02:22 PM (IST)
शहनाज गिल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी हैं. शहनाज के इंटरव्यू की वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है. कई यूजर्स शहनाज के कमेंट को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

लोगों का कहना है कि उन्होंने रिश्ते में बेवफाई को जायज ठहराया है और उसे रोमांटिक रूप दिया जा रहा है. दरअसल, तीन महीने पहले शहनाज ने मिर्टी पंजाबी के साथ एक पॉडकास्ट किया था. इस पॉडकास्ट में शहनाज ने मॉडर्न दौर के रिश्तों के बारे में बात की थी.

करने दो वो जो करता है

इस दौरान उन्होंने बेवफाई के मुद्दे को भी उठाया था. शहनाज गिल ने कहा था,'करने दो जो वो करता है. अगर वो बाहर भी जाना चाहता है...आजकल ज्यादा रिश्तों में बाहर जीएफ होती हैं इसलिए छोड़ दिया. ठीक है उसे गर्लफ्रेंड बनाएं. कितनी देर?उसे करने दो..थोड़ी देर उसके करने दो.अगर वो भी बाहर जाना चाहता है..आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि बाहर एक गर्लफ्रेंड है. ठीक है, उसके गर्लफ्रेंड रखने दो. कब तक रखेगा..थोड़ी देर के लिए उसे रहने दो.'

शहनाज ने इस बारे में बात करते हुए कहा था,'कर तुझे जो करना है वो कर.वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगा, एक दिन इतना ज्यादा फील करेगा कि यार मैंने क्या किया. मैं इसको धोखा दे रहा था. क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो है ना, चाहे शैतान हो, उसके अंदर दिल जरूर होता है. हर एक इंसान को जीने का हक है. देखते हैं क्या होता है. उसे एक दिन बहुत दुख होगा.'

शहनाज की इस बात को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,'ध्यान रहे, ये वहीं महिला हैं जिन्होंने कहा था कि महिलाओं का धूम्रपान तलाक का कारण है और अब बेवफाई को जायज ठहरा रही हैं. कुछ महिलाओं में इतनी गहरी भावना समाई हुई है कि वे पुरुषों से भी ज्यादा दयनीय हो जाती हैं और यही सबसे बुरी बात है'. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा,'2026 में भी महिलाएं बेवफाई को जायज ठहरा रही हैं और उसे रोमांटिक बना रही हैं. शहनाज गिल, खुद को सुधारो.'

Published at : 08 Feb 2026 02:22 PM (IST)
