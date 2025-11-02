हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान कितने अमीर हैं? मन्नत से प्राइवेट जेट तक, इनकी प्रॉपर्टी गिनते-गिनते थक जाएंगे, देखें पूरी लिस्ट

शाहरुख खान कितने अमीर हैं? मन्नत से प्राइवेट जेट तक, इनकी प्रॉपर्टी गिनते-गिनते थक जाएंगे, देखें पूरी लिस्ट

Shah Rukh Khan Net Worth 2025: शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं और वे काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. आज किंग खान के बर्थडे के मौके पर जानते हैं वे कितने करोड़ के मालिक हैं और उनकी कितनी प्रॉपर्टी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Nov 2025 06:16 AM (IST)
शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं. एक आउटसाइडर होते हुए भी एक्टर ने अपनी मेहनत के दम पर सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया है. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है साथ ही अपनी फिल्मों से खूब कमाई की है. आज शाहरुख खान ना केवल आलीशान जिंदगी जीते हैं बल्कि देश-विदेश में कई प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं. चलिए यहां आज शाहरुख खान के बर्थडे पर जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ कितनी है और उनकी प्रॉपर्टी कहां-कहां है?

शाहरुख खान की कितनी है नेटवर्थ?
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अरबपति हैं. हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में बाजीगर अभिनेता को बिलेनियर डिक्लेयर किया गया था. वे 1.2 बिलियन डॉलर यानी 12490 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन हए हैं. दिल्ली के शाहरुख खान 1990 में बॉम्बे (अब मुंबई) आये और तीन दशकों में उन्होंने हिंदी सिनेमा में न केवल अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया बल्कि बादशाह का टैग भी हासिल कर लिया

  • 1 अक्टूबर को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, डॉन अभिनेता के पास 1.2 बिलियन यानी 12 हजार 490 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है.
  • शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल इनवेस्टमेंट से कमाई करते हैं.
  • हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख की इनकम का मेन सोर्स उनका रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस  और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में उनकी हिस्सेदारी है.
  •  शाहरुख ने 2002 में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया था और आज यह भारत के टॉप प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
  •  शाहरुख खान मुंबई में 200 करोड़ रुपये के बंगले मन्नत के मालिक हैं और दिल्ली में भी उनके पास करोड़ों रुपये का बंगला है.
  • उनका अलीबाग में भी करोड़ों का फार्महाउस है.
  • शाहरुख खान के पास लंदन और दुबई में भी प्रॉपर्टी हैं
  • शाहरुख खान के  पास एक गल्फस्ट्रीम G550 प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपये हैय
  • एक्टर के पास कई लग्जरी कारे हैं इनमें एक रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज (लगभग 10 करोड़ रुपये) और एक BMW i8 (लगभग 2.6 करोड़ रुपये ) शामिल हैं
  • सुपरस्टार के पार एक कस्टम-डिज़ाइन की गई वैनिटी वैन भी है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है.

 

शाहरुख खान नेटवर्थ
शाहरुख खान ने 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया है और कई सम्मान हासिल किए हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और 15 फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार शामिल हैं. उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और फ़्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ़ आर्ट्स एंड लेटर्स और लीजन ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया है. वर्क फ्रंट की बात करें तो   शाहरुख आखिरी बार राजकुमार हिरानी की फिल्म 'डंकी' में नज़र आए थे. सितंबर 2025 में, शाहरुख को फिल्म 'जवान' के लिए अपना पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. 

 

Published at : 02 Nov 2025 06:16 AM (IST)
विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
