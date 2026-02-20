'फर्जी 2 कब आ रही है'? फैंस ने पूछा सवाल तो शाहिद कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट

‘फर्जी 2’ ऑफिशियली हुआ कन्फर्म

10 फरवरी को जब फर्जी ने अपने तीन साल पूरे किए, तभी मशहूर निर्देशक जोड़ी राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. यानी राज एंड डीके ने इसके दूसरे सीजन पर काम शुरू होने की पुष्टि कर दी. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नकली नोटों की बड़ी गड्डी की तस्वीर शेयर की. पोस्टर पर लिखा था, 'राउंड 2 इन प्रोग्रेस… फर्जी.' वहीं कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'सेकेंड बैच… काम जारी… फर्जी.'

वहीं शाहिद कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राज एंड डीके के साथ एक खुश तस्वीर साझा की और लिखा, 'द फेकर्स आर बैक…' यानी टीम फिर से काम में जुट गई है. इस खबर के बाद फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. बता दें, कुछ दिन पहले शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी नई हेयरकट वाली तस्वीर शेयर की, जो सीरीज में उनके किरदार ‘सनी’ के लुक जैसी लग रही थी. तस्वीर के साथ शाहिद ने लिखा, 'सनी डेज बैक सून.'