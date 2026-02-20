एक्सप्लोरर
'फर्जी 2 कब आ रही है'? फैंस ने पूछा सवाल तो शाहिद कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट
Farzi 2 Updates: शाहिद कपूर ने अपनी वेब सीरीज फर्जी के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. हाल ही में एक फैन ने उनसे पूछा, 'फर्जी 2 कब आ रहा है?' इस पर शाहिद ने जवाब देकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी.
शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया कमाई कर रही है. इसी बीच शाहिद ने अपनी सुपरहिट वेब सीरीज फर्जी के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल, एक फैन ने उनसे पूछा, 'फर्जी 2 कब आ रहा है?' इस पर शाहिद ने जवाब देकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.
