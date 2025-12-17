शाहरुख खान के तीनों बच्चे उनकी आंखों के तारे हैं, फिर चाहे वो आर्यन खान हो, सुहाना खान हो या फिर नन्हें अबराम खान हो.किंग खान अपने तीनों बच्चे से बेशुमार प्यार करते हैं. लेकिन, अबराम पर अक्सर उन्हें प्यार लुटाते हुए देखा जाता है. शाहरुख ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि जब भी वो घर पर होते हैं तो उनका काम अबराम के साथ खेलना और टाइम स्पेंड करना है.

अबराम को कई बार केकेआर के मैच के दौरान स्टेडियम में भी देखा गया है.बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि गौरी ने अबराम को जन्म नहीं दिया है.अब सवाल ये उठता है कि आखिर अबराम की मां है कौन? शाहरुख खान के दोनों बच्चों आर्यन और सुहाना से अबराम की उम्र काफी कम है.

शाहरुख खान ने वजह का किया था खुलासा

बता दें अबराम और आर्यन के बीच 16 साल का अंतर है तो वहीं सुहाना उनसे 14 साल बड़ी हैं. शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आर्यन और सुहाना जब पढ़ाई के लिए विदेश चले गए थे तब बच्चों के बिना घर सूना लगने लगा था.वो अपने बच्चों को काफी मिस किया करते थे. उस दौरान उनकी उम्र 47 साल हो गई थी और गौरी 40 पार कर चुकी थीं. ऐसे में बेबी कंसीव करना मुश्किल था.एक इंटरव्यू में शाहरुख ने ये भी कहा था कि अबराम के जन्म से पहले गौरी का मिसकैरेज भी हुआ था. जब कंसीव करने में कॉम्लिकेशंस आईं तो उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना.

अबराम की मां को लेकर होते हैं अलग-अलग दावे

ऐसे में सरोगेसी से जन्में बच्चे की मां की पहचान नहीं बताई जा सकती. ये कानूनी तौर पर बैन है. लेकिन, अबराम की मां कौन है इसको लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं. News 18 के अनुसार कई अलग-अलग तरह के दावे किए गए हैं.

कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि अबराम की मां इस देश से ताल्लुक नहीं रखती हैं.वो किसी और कंट्री की हैं. हालांकि, शाहरुख खान और गौरी खान ने इस बारे में ऑफिशियल तौर पर कभी कुछ नहीं कहा. कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि शाहरुख खान की साली के बेटे हैं अबराम, जिसे उन्होंने गोद लिया है.

दरअसल, अबराम के जन्म से पहले कपल ने कभी भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था. हालांकि, लोगों की बातों और कयासों पर बिना सबूत यकीन नहीं किया जा सकता.अबराम की मां कौन है, इस सवाल का जवाब फैंस अक्सर जानना चाहते हैं. लेकिन, इस बारे में किंग खान जब तक कुछ नहीं कहते, असली खबर मिलना मुश्किल है. बाकी जो भी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वो अनुमान पर आधारित होती हैं.

