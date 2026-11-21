आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की जोड़ी जल्द ही स्क्रीन पर दिखाई देने वाली है. दोनों सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आने वाले हैं. इसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती कि उससे पहले ही इसकी ओटीटी रिलीज डिटेल्स सामने आ गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं सिनेमाघरों के बाद इसे कब और कहां देख सकते हैं.

हालांकि, 'ये प्रेम मोल लिया' की ओटीटी रिलीज की जानकारी अभी ऑफिशियल नहीं आई है लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी.

कब और कहां देख सकते हैं 'ये प्रेम मोल लिया'?

आमतौर पर फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने 45 से 60 दिनों के बाद ओटीटी पर आती हैं. ऐसे में थिएटर के बाद सूरज बड़जात्या की फिल्म भी ओटीटी पर आएगी लेकिन अपने निर्धारित समय पर. फिल्म की ओटीटी रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है लेकिन रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आई है कि इसे प्राइम वीडियो से रिलीज किया जाएगा. फिल्म 45-60 दिनों के भीतर ही ओटीटी पर आएगी या फिर इससे पहले भी आ सकती है.

'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में

बहरहाल, अगर 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में बात की जाए तो इसमें आयुष्मान खुराना प्रेम मिश्रा के रोल में नजर आने वाले हैं. इस तरह के किरदार में एक्टर पहली बार नजर आने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ हैं, जिन्होंने पूर्वा सोलंकी का रोल प्ले किया है. ये 2026 का नया पेयर है. दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देने वाले हैं. इसमें अनुपम खेर, शाद रंधावा और सुप्रिया पाठक जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 70 करोड़ बताया जा रहा है. हालांकि, मेकर्स ने इसका बजट कंफर्म नहीं किया है. वहीं, सूरज बड़जात्या ने अपने आइकॉनिक प्रेम के रोल को लेकर टी2 ऑनलाइन के इंटरव्यू में कहा, 'प्रेम मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है. वो एक शानदार और अच्छा इंसान है, जिसे उसके परिवार वाले और पार्टनर बहुत चाहता है.'

आयुष्मान खुराना के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात करें तो वो आखिरी बार सारा अली खान के साथ फिल्म 'उड़ता तीर' में दिखे थे. इसमें उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. वहीं, शरवरी को आलिया के साथ 'अल्फा' में देखा गया था. हालांकि, फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.