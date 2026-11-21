टीवी एक्टर धीरज धपूर के घर एक बार फिर से किलकारी गूंजने वाली है. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस विन्नी अरोड़ा दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने एक प्यारे वीडियो के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी है.

एक्ट्रेस ने वीडियो में अपना बेबी बंप दिखाया और बताया कि वो और उनके पति धीरज धूपर जल्द ही अपने परिवार में एक नए मेहमान का स्वागत करने वाले हैं. इस खबर से उनके फैंस के बीच खुशी का माहौल है.

दूसरी बार मां बनेंगी विन्नी अरोड़ा

विन्नी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ग्रीन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक मजेदार ऑडियो सुनाई देता है, जिसमें आवाज आती है, 'देखो, मेरे पेट में एक बच्चा है.' इस पर दूसरा शख्स जवाब देता है, 'ओह, तुम्हारे पेट में बच्चा है.' इसके बाद विन्नी प्यारे अंदाज में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.

पोस्ट के कैप्शन में विन्नी ने लिखा, 'एक बार फिर जिंदगी में एक छोटा-सा चमत्कार होने वाला है.'

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हाल ही में मनाई 10वीं सालगिरह

बता दें, एक्ट्रेस ने शादी की 10वीं सालगिरह के कुछ ही दिनों बाद ये खुशखबरी दी है. धीरज और विन्नी ने 16 नवंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. वेडिंग एनिवर्सरी पर कपल ने एक फैमिली पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उनके दूसरी बार माता-पिता बनने की अटकलें लगने लगी थीं.

पोस्ट में लिखा था, 'हम अपने परिवार में थोड़ा और प्यार जोड़ने जा रहे हैं.' इस मैसेज को देखकर फैंस ने अंदाजा लगाया कि धीरज और विन्नी जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. हालांकि, अब विन्नी के इस वीडियो ने प्रेग्नेंसी की खुशखबरी पर मुहर लगा दी है.

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बता दें कि विन्नी अरोड़ा और धीरज धूपर की शादी 16 नवंबर 2016 को दिल्ली में हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में टीवी शो 'मात पिता के चरणों में स्वर्ग' के सेट पर हुई थी. कपल ने अपने पहले बेटे का वेलकम 10 अगस्त 2022 को किया था. जिसका नाम उन्होंने जेन रखा है.