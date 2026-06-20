सुप्रिया सुले की बेटी के प्री-वेडिंग पार्टी में जमकर नाचे शाहरुख खान, वीडियो हुआ वायरल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई मिल गया' पर जमकर नाचे शाहरुख खान, सुप्रिया सुले की बेटी की प्री-वेडिंग पार्टी में किंग खान ने लगाए चार चांद

'कोई मिल गया' पर जमकर नाचे शाहरुख खान, सुप्रिया सुले की बेटी की प्री-वेडिंग पार्टी में किंग खान ने लगाए चार चांद

Shah Rukh Khan Dance Video: शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पार्टी में जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 20 Jun 2026 03:03 PM (IST)
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बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख एक पार्टी में जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये वीडियो लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की प्री-वेडिंग फंक्शन का है. शाहरुख खान ने इस पार्टी में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए.

शाहरुख खान ने किया जोरदार डांस
वीडियो में शाहरुख खान स्टेज पर रेवती सुले और उनके होने वाले पति सारंग लखानी के साथ डांस करते दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कपल को गले लगाया और उन्हें शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. शाहरुख के लुक की बात करें तो उन्होंन ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग पैंट पहनी है, जिसमें उनका क्लासी अंदाज देखने को मिला. उनके हेयरस्टाइल ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

 
 
 
 
 
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'कोई मिल गया' गाने पर झूमे शाहरुख खान
एक अन्य वीडियो में शाहरुख खान 'कोई मिल गया' गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. उनकी एनर्जी और स्टाइल देखने लायक हैं. उन्होंने इस पार्टी में पूरी लाइमलाइट चुरा ली. किंग खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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इस पार्टी में जाने-माने सिंगर राहुल वैद्य भी शामिल हुए. उन्होंने कई गाने भी गाए और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस पार्टी की रौनक और बढ़ा दी.

 
 
 
 
 
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शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं. शाहरुख खान के अलावा फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 20 Jun 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान SUPRIYA SULE
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