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Rahul Khanna Birthday: कहां गायब है 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' का भाई? पर्दे पर नहीं चला जादू तो कर रहे ये काम
Rahul Khanna Birthday: विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना 20 जून को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर राहुल आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
दिवंग दिगग्ज अभिनेता विनोद खन्ना के दो बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. इन दिनों वो ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसमें उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया था, लेकिन वहीं राहुल खन्ना का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा.
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Published at : 20 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Tags :Akshaye Khanna Rahul Khanna
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