साल 1999 में आई फिल्म '1947 अर्थ' से राहुल खन्ना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म के डायरेक्टर दीपा मेहता थे. इस फिल्म में आमिर खान भी लीड रोल में थे. '1947 अर्थ' के लिए राहुल खन्ना को फिल्मफेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड मिला था.