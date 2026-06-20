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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडRahul Khanna Birthday: कहां गायब है 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' का भाई? पर्दे पर नहीं चला जादू तो कर रहे ये काम

Rahul Khanna Birthday: कहां गायब है 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' का भाई? पर्दे पर नहीं चला जादू तो कर रहे ये काम

Rahul Khanna Birthday: विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना 20 जून को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर राहुल आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Rahul Khanna Birthday: विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना 20 जून को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर राहुल आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

दिवंग दिगग्ज अभिनेता विनोद खन्ना के दो बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. इन दिनों वो ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसमें उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया था, लेकिन वहीं राहुल खन्ना का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा.

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राहुल खन्ना का जन्म 20 जून 1972 को मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार के घर हुआ था. वो विनोद खन्ना और गीतांजलि खन्ना के बड़े बेटे हैं. राहुल खन्ना के छोटे भाई अक्षय खन्ना हैं और इनके अलावा एक्टर की दो बहनें भी हैं.
राहुल खन्ना का जन्म 20 जून 1972 को मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार के घर हुआ था. वो विनोद खन्ना और गीतांजलि खन्ना के बड़े बेटे हैं. राहुल खन्ना के छोटे भाई अक्षय खन्ना हैं और इनके अलावा एक्टर की दो बहनें भी हैं.
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साल 1999 में आई फिल्म '1947 अर्थ' से राहुल खन्ना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म के डायरेक्टर दीपा मेहता थे. इस फिल्म में आमिर खान भी लीड रोल में थे. '1947 अर्थ' के लिए राहुल खन्ना को फिल्मफेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड मिला था.
साल 1999 में आई फिल्म '1947 अर्थ' से राहुल खन्ना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म के डायरेक्टर दीपा मेहता थे. इस फिल्म में आमिर खान भी लीड रोल में थे. '1947 अर्थ' के लिए राहुल खन्ना को फिल्मफेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड मिला था.
Published at : 20 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Rahul Khanna

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