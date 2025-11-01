निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने साल 2023 में शाहरुख खान के साथ एक बड़ी ब्लॉकबस्टर ‘पठान’ दी थी. अब ये जोड़ी गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर ‘किंग’ ला रहे हैं. फैंस इस फिल्म का दिल थामे इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच शाहरुख खान के बर्थडे से पहले सिद्धार्थ आनंद फैंस को तोहफा देने के मूड में हैं. दरअसल बॉलीवुड के बादशाह के जन्मदिन पर मेकर्स ‘किंग’ का टीजर रिलीज कर सकते है.

क्या शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज होगा ‘किंग’ का टीजर या टाइटल?

बता दें कि गुरुवार (9 अक्टूबर) को, ब्लॉकबस्टर निर्देशक ने सोशल मीडिया पर एक सस्पेंस से भरा पोस्ट किया था. जिसमें लिखा था,"टिक. टॉक. टिक. टॉक." इस मैसेज ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और फर्स्ट लुक टीज़र जल्द ही होने वाला है. वहीं 2 नवंबर को शाहरुख के जन्मदिन से पहले, सिद्धार्थ आनंद ने एक्स पर एक बार फिर अपने सस्पेंस से भरे पोस्ट के साथ कमबैक किया जिसके बाद फैंस को लगभग यकीन हो गया है कि वह एक बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हैं.

दरअसल एक फैन ने शाहरुख खान के आस्क एसआरके सेशन के दौरान पूछा था, “ सर क्या सस्पेंस है ये अब तो कुछ हिंट दे दो.” इसके जवाब में सुपरस्टार ने सिद्धार्थ आनंद को टैग करते हुए पूछा, “ कुछ दिखा ना फाइनली, फैंस और मैं दोनों थक गए हैं, अनुमान लगाने का गेम खेलते खेलते...आप 'याद रखें'...'वहां है..'...बोल बोल के क्या टीज़ कर रहे हो?

इस पर सिद्धार्थ आनंद ने जवाब में पोस्ट में लिखा है, “ हाहाहा, सर... 'याद है' - अच्छी चीज़ों में समय लगता है. 'वहां है' - हमारी फिल्म के टाइटल रिवील पर अभी भी काम चल रहा है. किंग.”

@justSidAnand kuch dikha na finally! Fans aur main dono tired ho gaye hain guessing game khelte khelte… aap ‘Remember’…’There is.. ‘…bol bolke kya tease kar rahe ho? https://t.co/FO6rAifDTi — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

हो सकती है किंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट

वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, किंग खान के बर्थडे के खास मौके पर मच अवेटेड किंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइटल के अलावा, मेकर्स 'किंग' से शाहरुख खान की एक छोटी सी झलक भी जारी करने की प्लानिंग बना रहे हैं. मेकर्स को विश्वास है कि यह देखने लायक होगा और फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाएगा.

कब रिलीज होगी 'किंग'

किंग का प्रोडक्शन 2026 के मिड तक पूरा होने की उम्मीद है. क्योंकि निर्माता इसे 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, किंग में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अराइज़, जयदीप अहलावत, अहला वारसी मुखर्जी, अनिल कपूर और अभय वर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.