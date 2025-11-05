बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था. इस दौरान सुपरस्टार के करोड़ों फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बर्थडे विश किया. वहीं फैंस के अलावा बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सेलेब्स ने भी किंग खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. दिलचस्प बात ये है कि शाहरुख खान ने भी तमाम सेलेब्स और अपने दोस्तों की शुभकामनाओं का दिल से जवाब दिया. वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भी एक्टर को बर्थडे विश किया था. इस दौरान शाहरुख ने रिंकू से कुछ ऐसा सवाल पूछा जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रिंकू सिंह ने शाहरुख खान को किया था बर्थडे विश

बता दें कि रिंकू सिंह ने शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर एक्टर संग अपने खास पलों की फोटो का एक कोल़ज शेयर किया था. इसके बाद ही क्रिकेचर ने सोशल मीडिया पर किंग खान को जन्मदिन विश करते लिखा, "अब तक का सबसे बेस्ट! जन्मदिन मुबारक हो शाहरुख खान सर."

शाहरुख खान ने रिंकू सिंह से पूछ लिया पर्सनल सवाल

इसके बाद अपने खास मजाकिया अंदाज में शाहरुख ने रिंकू के ट्विट का जवाब दिया, "शुक्रिया रिंकू. ढेर सारा प्यार...” साथ ही सुपरस्टार ने क्रिकेटर से पर्सनल सवाल भी पूछ लिया. दरअसल शाहरुख खान ने रिंकू से पूछा, “ शादी कब है?” शाहरुख के इस सवाल को सुनकर फैंस को मजे आ गए.

Thank u Rinku. Lots of love… and shaadi kab hai? https://t.co/2vVclWdVP4 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 4, 2025

रिंकू सिंह ने शाहरुख खान के सवाल का दिया मजेदार जवाब

वहीं रिंकू सिंह ने भी फौरन किंग खान के सवाल का जवाब दे डाला, क्रिकेटर ने लिखा, “ सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अभी, पर डेट मिलते ही सबसे पहले आपको बताऊंगा.”

Sir, cricket se date milna mushkil hi nahi… namumkin hai abhi 😅



Par date milte hi sabse pehle aapko bataaunga ❤️ — Rinku Singh (@rinkusingh235) November 5, 2025

रिंकू की शादी हुई पोस्टपोन्ड

बता दें कि रिंकू, की शादी नवंबर 2025 में होने वाली थी लेकिन खबरों के मुताबिक अपने क्रिकेट इवेंट्स के कारण उन्होंने अपनी शादी को अगले साल के लिए टाल दिया. बता दें कि रिंकू सिंह शाहरुख खान की आईपीएल टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाड़ियों के साथ, जहां रिंकू एक प्रमुख खिलाड़ी हैं. रिंकू ने जून 2025 में द सेंट्रम होटल में एक समारोह में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी.