ना तेरी शक्ल बढ़िया है ना टैलेंट... शाहरुख खान पर शख्स ने कसा तंज, किंग खान ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हमेशा से लोगों के दिलों पर राज करते हुए आ रहे हैं. वो रोमांस के किंग हैं और एक्शन से सभी लोगों का दिल जीतते हैं. शाहरुख अपनी एक्टिंग के साथ जवाब देने के लिए भी फेमस हैं. वो सवालों के जवाब इस तरह से देते हैं कि कई लोगों का मुंह बंद हो जाता है. गुरुवार को शाहरुख ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत की. एक यूजर ने शाहरुख पर इस दौरान तंज कसा. जिसका किंग खान ने ऐसा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई.

शाहरुख खान को जब मौका मिलता है वो अपने फैंस से सोशल मीडिया पर बात करते हैं. वो उनके कई सवालों के जवाब भी देते हैं. जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही शामिल होते हैं. इस दौरान जरुर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बदतमीजी किए बिना बनीं मानते हैं. कुछ लोग किंग खान को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं मगर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं.

शाहरुख खान ने दिया करारा जवाब

शाहरुख खान को ट्रोल करने के लिए एक यूजर ने लिखा- 'भाई ये बता तुम में कोई टैलेंट नहीं ना तेरी सकल बढ़िया है फिर तू स्टार कैसे बन गया। तुझसे बढ़िया तो मेरी सकल मुझे कोई पहचानता तक नहीं.' इस यूजर को जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा- भाई शकल तो ठीक है,अक़्ल का नहीं बोला तुमने!!! वो है या??? शाहरुख खान का ये रिप्लाई खूब वायरल हो रहा है. ये जवाब उन लोगों के लिए था जो उन्हें हमेशा ट्रोल करने की कोशिश करते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही किंग में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा