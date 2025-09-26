शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण को राहत, एफआईआर पर लगी रोक जारी रहेगी

खराब कार की मार्केटिंग को लेकर मामले में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है. साथ ही अदालत ने कार कंपनी और शिकायतकर्ता को अपना विवाद आपसी सहमति से तय करने को कहा है. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को इस मामले में राहत मिली है.

जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले को मीडिएशन सेंटर भेजा है. डिफेक्टिव कार की मार्केटिंग करने के मामले में उपभोक्ता वकील ने शाहरुख और दीपिका के साथ ही कंपनी व शोरूम से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

क्या है मामला

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण दोनों ही हुंडई कार एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं. दरअसल 50 साल के कीर्ति सिंह ने 14 जून 2022 को हरियाणा के सोनीपत स्थित मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हुंडई अल्काजार कार खरीदी थी. उन्होंने कहा कि 'तकनीकी रूप से खराब कार मुझे दी गई थी, जिसमें खरीदने के तुरंत बाद ही तकनीकी खराबी आने लगी थी. मैंने तकनीकी रूप से खराब कार के खिलाफ शिकायत दर्ज निकराने के लिए एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कार बदलने और 23,97,553 रुपये की कार की कीमत वापस करने से इनकार कर दिया.' जब एजेंसी ने कीमत वापस करने से इनकार कर दिया था तो उसके बाद कीर्ति ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण एवं कंपनी के अधिकारी एंसो किम, तरुण गर्ग, नितिन शर्मा, प्रियंका शर्मा और अन्य के खिलाफ तकनीकी रूप से खराब कार बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला मथुरा गेट पुलिस थाने में दर्ज कराया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. इस फिल्म में पहली बार शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज