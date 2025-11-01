एक्ट्रेस शबाना आजमी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई है. शनिवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पुरानी यादों को ताज़ा किया. उनकी इस पोस्ट को देखकर फैन्स भी पुराने दिनों की यादों में खो गए.

शबाना आजमी का पोस्ट

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे सिर पर फूलों का गुलदस्ता रखकर डांस कर रही हैं और आस-पास खड़े लोग गाना गा रहे. एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "यह वीडियो मेरे फोन पर अचानक आ गया. ये तो मेरे 2018 के जन्मदिन का थ्रोबैक है! अब तो एक सीरियस एक्टर के तौर पर मेरी इज्जत ही चली गई!"

View this post on Instagram A post shared by Shabana Azmi (@azmishabana18)

बता दें, एक्ट्रेस का जन्मदिन 18 सितंबर को मनाया जाता है. बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि शबाना की मां शौकत आजमी भी एक एक्ट्रेस थीं. उन्होंने 'उमराव जान' और 'सलाम बॉम्बे' जैसी यादगार फिल्मों में शानदार भूमिकाएं निभाईं.

सुसाइड करने की कि थी कोशिश

शबाना के कुछ किस्सों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस ने बचपन में दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी. अभिनेत्री की मां शौकत आजमी ने इस बात का खुलासा करते हुए अपनी आत्मकथा 'कैफ एंड आई मेमॉयर' में बताया कि बचपन में शबाना ने दो बार आत्महत्या की कोशिश की थी.

बताया जाता है कि एक समय में एक्ट्रेस को मशहूर एक्टर शशि कपूर पर क्रश था. इस बात का खुलासा खुद शबाना आजमी ने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान किया था.

आखिरी बार पर्दे पर आई थीं नजर

बता दें, एक्ट्रेस को पिछली बार स्क्रीन पर क्राइम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल' में देखा गया था. हितेश भाटिया द्वारा निर्देशित इस सीरीज में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे कलाकार शामिल थे.

वहीं अब एक्ट्रेस जल्द ही राजकुमार संतोषी के अपकमिंग एक्शन ड्रामा 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगी. आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. बता दें कि, फिल्म पहले 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 2026 में रिलीज किया जा सकता है.